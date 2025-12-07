España, potencia en ETFs: 2,6 millones de inversores

El deseo de obtener una mayor rentabilidad que el ahorro en efectivo y el interés por tener un mayor control sobre el futuro financiero son los principales motivos que impulsan a los europeos a empezar a invertir. Así lo revela la tercera edición del estudio People & Money de BlackRock, elaborado en colaboración con YouGov,

El estudio muestra que los ETFs han registrado un aumento de popularidad sin precedentes, con una tasa de crecimiento anualizada del 19 % desde 2022, y se han consolidado como el tercer vehículo de inversión más utilizado en Europa. En la actualidad, hay 32,8 millones de inversores en ETFs en todo el continente, lo que supone un incremento de más de 13 millones desde el lanzamiento del estudio BlackRock People & Money en 2022.

En España, el número de inversores en ETFs asciende a 2,6 millones, lo que representa un crecimiento del 169% desde 2022, situando al país, junto con Francia, como el segundo mercado más grande de Europa.

El aumento ha sido especialmente intenso entre los inversores más jóvenes, con un crecimiento del 92% desde 2024, lo que pone de relieve el atractivo que estos productos tienen entre las nuevas generaciones. De hecho, más de uno de cada tres inversores españoles en ETFs tiene menos de 35 años (36 %).

Pese a este avance, el conocimiento sobre los ETFs sigue siendo limitado: más de la mitad (51 %) de los adultos españoles nunca ha oído hablar de ellos, y otro 23 % los conoce de nombre pero no sabe en qué consisten, lo que evidencia la necesidad de seguir fomentando la educación financiera. En cuanto a las previsiones, 2,1 millones de personas en España afirman que es probable que inviertan en ETF durante los próximos 12 meses. Se prevé que 1,2 millones de ellas lo hagan por primera vez.

España es uno de los cinco mercados, junto con Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, que se prevé representen el 77 % del crecimiento europeo de nuevos inversores en ETFs en el próximo año.

Del inglés Exchange-Traded Fund, un ETF es un fondo de inversión que se negocia en bolsa, muy parecido a una acción, pero que en lugar de representar una empresa, representa un conjunto de activos, como acciones, bonos, materias primas o índices completos.