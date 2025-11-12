España registra más de 8.000 solicitudes de patente en 2024, pero se sitúa en el puesto 24 del ranking mundial

España registró un total de 8.282 solicitudes de patente en 2024, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior. Este dato sitúa al país en el puesto 24 en el ranking global de innovación, muy por detrás de buena parte de los países de la UE, según el informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A nivel mundial, China mantiene el liderazgo indiscutible con 1,79 millones de solicitudes, representando el 48% del total, mientras que Estados Unidos ocupa la segunda posición con 501.831 solicitudes, equivalente al 13% del total. Japón, Corea del Sur, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Suiza e Italia completan las diez primeras posiciones.

En conjunto, las solicitudes de patente alcanzaron un récord histórico de 3,72 millones en 2024, un aumento del 4,9% respecto a 2023, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento.

Por encima de España se situaron países como Turquía, Bélgica o Irán, mientras que las solicitudes españolas superaron a las presentadas desde Brasil, Hong Kong o Emiratos Árabes Unidos.

En otros campos de la propiedad intelectual, España obtuvo mejores posiciones. En solicitudes de marcas registradas, se colocó en el puesto 16 con 136.476 registros, un aumento del 5,3% respecto a 2023. En cuanto a los registros de diseño, alcanzó la 12ª posición con 19.943 solicitudes, aunque experimentó un descenso interanual del 3,8%.

A nivel global, la OMPI destacó que las solicitudes de marcas registradas bajaron ligeramente un 0,1%, hasta los 15,2 millones, mientras que los registros de diseño crecieron un 2,2% hasta 1,6 millones.