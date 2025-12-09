España, en el Top 5 de los países que más recauda por los impuestos ambientalea

España es el quinto país de la UE que más impuestos ambientales recauda. Los impuestos relacionados con el clima son un instrumento político utilizado por la UE y sus países para cumplir los objetivos comunitarios a largo plazo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global, de conformidad con el Acuerdo de París.

Estos impuestos, al gravar bienes y servicios cuya producción o uso generan emisiones de gases de efecto invernadero, buscan encarecer las actividades contaminantes y, por lo tanto, incentivar a empresas y consumidores a reducir su huella de carbono. Pueden aplicarse directamente a las emisiones o al contenido de carbono de los combustibles fósiles, o indirectamente a través de impuestos sobre los productos energéticos o los vehículos de motor.

Los datos de Eurostat, recogidos por Servimedia, indican que los países de la UE ingresaron 341.524,37 millones de euros en impuestos ambientales durante 2023, último año con información disponible. Alemania lidera la clasificación (72.970,18 millones), por delante de Italia (54.440,00 millones), Francia (50.002,54 millones), Países Bajos (29.983,00) y España (22.880,00 millones). Esos cinco países aglutinan el 67,4% del total. Por el contrario, Malta cierra la tabla (315,56 millones), seguida de Chipre (662,23 millones) y Estonia (903,54 millones).

La serie histórica de Eurostat con datos de todos los países comienza en 2008. Alemania ha liderado la clasificación todos los años salvo en el cuatrienio entre 2014 y 2017, cuando Italia se encaramó a lo más alto del ranking. Por su parte, España no se ha movido de la quinta plaza.

Desde entonces, el país que más ha incrementado su recaudación impositiva ambiental es Alemania (16.9262,52 millones más), por delante de Francia (13.608,54 millones más) e Italia (11.695,00 millones más). España ocupa el séptimo lugar de la tabla (4.701,00 millones más).

Respecto a la década entre 2014 y 2023, España sube al quinto puesto (3.506,00 millones más), solo por detrás de Alemania (14.808,97), Polonia (8.619,11), Francia (6.341,54) y Países Bajos (5.164,00).