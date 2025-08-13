El español Juvencio Maeztu, nuevo consejero delegado y presidente mundial de Ingka (Ikea)

Ikea tendrá a un español a los mandos del negocio. Ingka Group, el principal distribuidor de Ikea y que representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca, anunció este miércoles el nombramiento del español Juvencio Maeztu como nuevo consejero delegado y presidente mundial, convirtiéndose en la primera persona que ocupa este cargo sin ser se de origen sueco.

Maeztu era hasta ahora el CEO adjunto, comenzó su trayectoria en Ikea a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca. Según informó en un comunicado, es reconocido "por su gran liderazgo y mentalidad emprendedora y posee una amplia experiencia en tienda y en el mundo retail".

El español sucederá a partir del 5 de noviembre a Jesper Brodin, quien después de ocho años como CEO y tres décadas dentro de Ikea ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales. Brodin permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026 y después seguirá como asesor senior de la Fundación Ikea, entre otras funciones.

"Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí, y es un orgullo avanzar ahora sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto. Trabajar juntos durante los últimos siete años ha sido un privilegio, así como disfrutar de su liderazgo, su increíble contribución y, sobre todo, su amistad", dijo.

Maertzu declaró estar "muy emocionado e ilusionado por el futuro de Ikea". "La profundidad de nuestra visión y nuestro compromiso con la asequibilidad y el bajo precio suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas. Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de Ikeay desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo".

Por su parte, Brodin explicó que ha tomado la decisión de "cambiar de rumbo" tras gestionar "desafíos sin precedentes en los últimos años, siempre guiados por nuestra cultura y valores". Destacó que Ikea se ha transformado "en un negocio omnicanal con la sostenibilidad siempre en el centro". "Estamos dando servicio ahora a más personas y mejor que nunca y soy de verdad muy optimista sobre el futuro de Ikea".

"Creo que estamos en el momento adecuado para un paso adelante y estoy entusiasmado de que Juvencio asuma este reto: su profundo compromiso con el negocio, las personas y el planeta es muy inspirador y, en este momento trascendental, en la década más importante de la humanidad, sé que liderará con el propósito de Ikea en su corazón", destacó sobre el relevo al español. ,

Además, el presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V., Lars-Johan Jarnheimer, manifestó ante este cambio que "Ikea se basa siempre en su fuerte propósito y visión -crear un mejor día a día para la mayoría de las personas- que fueron marcados por nuestro fundador Ingvar Kamprad y que definen el trabajo diario de nuestros casi 170.000 compañeros de trabajo".

Destacó que en los últimos ocho años, Brodin ha liderado la compañía "en momentos complicados y sin precedentes con una contribución notable, transformando Ikea en una compañía omnicanal y a la vez integrando verdaderamente la sostenibilidad en el negocio". Además, se ha expandido a nuevos mercados y ciudades con una variedad de formatos, como respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

"Es triste ver partir a Jesper después de 30 años, pero contamos con una estrategia sólida para los próximos años y estoy entusiasmado con lo que viene en el futuro. Juvencio tiene una amplia experiencia en Ikea y en el negocio retail, y sé que su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro", concluyó.

Con operaciones en 31 mercados, Ingka Group es el distribuidor más grande de Ikea y representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca. Ingka Group posee y opera los canales de venta de Ikea bajo acuerdos de franquicia con Inter Ikea Systems y cuenta con tres áreas de negocio: Ikea Retail, Ingka Investments e Ingka Centres.