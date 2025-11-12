Los españoles, cada vez más preocupados por su futuro económico: uno de cada tres ahorra pensando en los próximos cinco años

La preocupación de los españoles por el futuro de su economía no para de crecer y un 33% ya ahorra a cinco años vista, once puntos más que hace seis años.

Además, un 51% lo plantea de cara a los próximos tres años, según demuestra el IX Barómetro del ahorro presentado este miércoles por el Observatorio Inverco.

La jubilación y la difícil situación del sistema de pensiones es una de las preocupaciones más latentes, incluso entre los más jóvenes, pues más de la mitad de los menores de 40 años ya se ha informado para contratar un Plan de Pensiones.

Este producto es muy popular entre los mayores de 45 años, pues un 65% ya cuenta con uno de cara al fin de su etapa laboral.

La preocupación es tal, que solo 4 de cada 10 españoles están dispuestos a asumir pérdidas a la hora de ahorrar su dinero. El resto se mantiene en un perfil más conservador y prefiere contar con un remanente para cubrir futuros imprevistos o guardar un porcentaje de cara a su futura jubilación.

Esto lleva al 87% de la población a depositar parte de su patrimonio en un depósito o cuenta bancarias, dejando a los Fondos de Inversión relegados a un 40%. Los planes de pensiones toman la segunda posición, con un 50% del total.

La tendencia cambia un poco entre los más jóvenes, que se muestran algo más dispuestos a llevar a cabo operaciones que les ayuden a aumentar su capital, aunque suponga enfrentarse a algunos riesgos.

Nadie quiere perder dinero o que sus ahorros se vean comprometidos por malas decisiones de terceros, por lo que la seguridad y la confianza se han establecido como el principal motivo para seleccionar una vía de ahorro u otra.

Le sigue muy de cerca la transparencia de los agentes involucrados en el tratamiento de su patrimonio, pues cada vez se valora más un buen flujo de información y actividades claras.

Esta lleva a todas las generaciones a confiar más en las oficinas bancarias, concretamente a un 65% de los españoles, a contratar sus productos financieros directamente de forma presencial. La web no es ni siquiera preferida entre los más jóvenes, pues solo un 32% recurre a ellas como primera opción.

En 2025, 6 de cada diez españoles prefiere que una tercera persona gestione su perfil de riesgo. La cifra sube entre la gente más joven, aumentando a 7 de cada diez que buscan dejarlo en manos de profesionales.