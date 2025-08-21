Estas son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda

Para la mayoría de los ciudadanos, acceder a una vivienda en propiedad supone un esfuerzo que roza lo inalcanzable. Pero en ciertos rincones del país la situación adquiere otra dimensión: no se habla en miles, sino en millones. Son direcciones reservadas a un puñado de bolsillos privilegiados. El último informe del portal inmobiliario Idealista revela cuáles son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda.

La calle más cara de España no es en realidad una calle, sino toda una urbanización: Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís. Allí, quien sueñe con hacerse con una vivienda tendrá que preparar una media de 12,36 millones de euros, cifra que sitúa a esta exclusiva urbanización en la cima del ranking nacional.

La segunda dirección más exclusiva se encuentra a orillas del Mediterráneo catalán. La Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), marca un precio medio de 9,06 millones de euros. Cierra el podio la isla de Mallorca, con el Camí des Salinar de Andratx, donde los propietarios piden 8,91 millones de media por sus viviendas.

El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, con 8,85 millones de euros de media, y en el quinto volvemos a la Costa del Sol ya que se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8,59 millones de euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa Calle Vivaldi, con un precio medio de 7,68 millones de euros, y en el séptimo la Calle Albinoni, con 7,61 millones de euros, ambas de Marbella. En octavo lugar volvemos a Andratx ya que las viviendas del Carrer Congre cuentan con un precio medio de 7,10 millones de euros. Para cerrar el top10 tenemos sendas representantes de Marbella: la calle Wagner y sus 7,03 millones de euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6,87 millones euros. La hegemonía de Málaga y Baleares es indiscutible, con apenas una excepción: la presencia catalana en el segundo puesto.

El estudio realizado por Idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias, 6,47 millones (Avenida de la Macaronesia, Adeje, Santa Cruz de Tenerife); Comunidad de Madrid, 5,45 millones (Paseo del Conde de los Gaitanes, La Moraleja); Comunidad Valenciana, 4,96 millones (Carrer Puerto Andraitx, Moraira, Alicante); Galicia, 1,74 millones (Calle Arquitecto Antonio Comingues, Vigo, Pontevedra); País Vasco, 1,66 millones (Paseo Miraconcha, San Sebastián, Guipúzcoa); y Cantabria, 1,01 millones (Calle Castelar, Santander).

En el extremo opuesto, Navarra marca el contraste con su calle más cara a un precio medio de apenas 302.665 euros, seguida de Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros). Se trata de Avenida Pío XII (Pamplona), Urbanización Pinares del Júcar (Albacete) y Calle Cervantes (Oviedo), respectivamente .