Estas son la multas más frecuentes al aparcar en verano y cómo evitarlas

El verano invita a viajar, disfrutar y desconectar, pero encontrar aparcamiento en ciudades y destinos turísticos puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. El desconocimiento de las normativas locales y los cambios de temporada llevan a los conductores a cometer errores más errores de lo habitual a la hora de aparcar que derivan en sanciones. Para evitarlo, Parclick, la app líder en reserva de aparcamientos, ha elaborado una guía con las multas más habituales del verano y los consejos más eficaces para evitarlas.

Cambios normativos en la temporada estival

El Código de Circulación establece las normas generales de aparcamiento, pero cada ayuntamiento puede aplicar ordenanzas específicas, que a menudo se endurecen o modifican durante el periodo vacacional. Estar al tanto de estas particularidades es esencial para evitar sorpresas desagradables. Esto es lo que ocurre con el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid y las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid y Barcelona.

En agosto, los horarios del SER cambian. El horario se reduce a la mañana (de 9:00h a 15:00h), y los sábados por la tarde, domingos y festivos el aparcamiento es gratuito. Sin embargo, no hay que confiarse: el desconocimiento no exime de la multa si se aparca fuera de este horario o sin el ticket correspondiente. La sanción por estacionar sin ticket o por exceder el tiempo máximo puede variar, pero habitualmente ronda los 90 euros, que pueden reducirse a 45 por pronto pago.

Las restricciones de las ZBE no tienen periodo de vacaciones. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. En Madrid, por ejemplo, los vehículos sin etiqueta ambiental (etiqueta A) tienen prohibido circular y aparcar en la mayor parte del término municipal, excepto los de residentes. Una infracción en una ZBE puede suponer una multa de 200 euros.

Las multas más comunes en la vía pública

Más allá de las zonas reguladas, hay infracciones de estacionamiento que se cometen con frecuencia y son sancionadas con dureza. Estas son las más repetidas.

Aparcar en doble fila, incluso "por un minuto", está prohibido y se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros. Si el vehículo se estaciona sin conductor, la multa es automática.

Estacionar en espacios de carga y descarga reservados para uso comercial en horarios específicos. Estacionar en ellas en un horario no permitido puede llevar a una multa de 200 euros.

Aparcar sobre aceras o pasos de peatones es una falta grave que obstaculiza la circulación y el tránsito de personas. La multa por esta infracción es también de 200 euros.

Normativas específicas de zonas turísticas y costeras

Las áreas de playa y los parques naturales, muy populares en verano, tienen sus propias reglas de estacionamiento, a menudo muy estrictas y con sanciones elevadas.

-La Ley de Costas prohíbe explícitamente estacionar en la arena y en los accesos al dominio público marítimo-terrestre. La mayoría de los municipios costeros, desde la Costa del Sol hasta el litoral valenciano, han reforzado la vigilancia. La multa mínima por aparcar en zonas no autorizadas cerca de la playa es de 50 euros, pero puede ascender a 150 euros. Si el estacionamiento indebido se produce en una playa situada dentro de un parque natural o un área protegida (ZEPA), la sanción puede llegar hasta los 6.000 euros.

-Control de acceso y estacionamiento en espacios naturales. En regiones como la Comunidad Valenciana, algunos parques naturales próximos a la costa, como la Sierra de Irta, aplican sistemas de control que exigen la reserva previa de plaza para vehículos durante la temporada estival. Incumplir estas normas o aparcar de manera incorrecta en dichos espacios puede conllevar sanciones económicas muy elevadas.

Medidas locales frente a la gran afluencia. En destinos turísticos, muchos ayuntamientos ponen en marcha de forma temporal la Zona Azul o amplían el horario del estacionamiento regulado con el fin de gestionar el aumento de la demanda. Estar al tanto de estos horarios resulta clave para evitar sanciones.

Cómo evitar multas

Conocer toda esta información y planificar con antelación el aparcamiento es la mejor forma de evitar el estrés, las multas y las vueltas innecesarias en busca de una plaza. Parclick destaca que, a través de su app, los conductores pueden reservar con antelación y acceder a tarifas más económicas que en la vía pública. Además, en zonas reguladas, la app permite gestionar el parquímetro fácilmente, reduciendo el riesgo de sanciones.