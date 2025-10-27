Un estudio demuestra los beneficios del teletrabajo: se duerme más y se come mejor

El trabajo a distancia, más conocido como teletrabajo, ha llegado a nuestras vidas para quedarse. El desempeño de las tareas laborales fuera del entorno físico tradicional, como puede ser una oficina, utilizando herramientas tecnológicas que permiten la comunicación, la gestión y la productividad a distancia, se ha convertido en un habitual de millones de empresas.

Gracias al acceso a internet y a las plataformas digitales, millones de profesionales pueden desarrollar sus actividades desde sus hogares, espacios de coworking o incluso desde otros países, manteniendo una conexión constante con sus equipos de trabajo y la empresa.

Pero va más allá. Además de ser una forma útil de trabajo, lo cierto es que se ha comprobado que su empleo tiene una serie de beneficios.

Los beneficios demostrados del teletrabajo

El teletrabajo ha pasado a ser una opción muy recurrente de las empresas, no solo por las facilidades que aporta. Y es que según un estudio científico, el trabajo a distancia implica una serie de consecuencias positivas para el empleado, concretamente en relación con la salud.

Según recoge One Work Force, un estudio realizado durante cuatro años ha llegado a la conclusión de que el trabajo desde casa se traduce en un importante incremento del bienestar de los trabajadores. En concreto, los empleados que trabajan con esta modalidad duermen una mayor cantidad de horas y se alimentan de una forma más saludable.

El teletrabajo no afecta al rendimiento

Una de las preocupaciones que podía existir en relación con el teletrabajo tenía que ver con el rendimiento y la productividad de los empleados. No obstante, el estudio ratifica que esta modalidad de trabajo no perjudica al rendimiento profesional, sino que se mantiene estable.

Además, gracias al teletrabajo los ciudadanos gestionan su tiempo de una manera más eficiente al evitar los desplazamientos hasta la oficina.

¿En qué consiste el estudio?

Para conocer cuáles son las consecuencias de esta modalidad, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de Australia ha realizado un estudio durante cuatro años en el que se hacía un seguimiento a los empleados. El periodo de observación comenzó con la pandemia, por lo que los investigadores han podido diferenciar entre los efectos reales y los temporales de trabajar desde casa.

Más tiempo de descanso

Una de las conclusiones tenía que ver con un mayor tiempo de descanso. Y es que según afirman, las personas duermen aproximadamente treinta minutos más cada noche gracias a no tener que desplazarse hasta el trabajo, lo que implicaba un consumo de aproximadamente 4,5 horas semanales. Además, ese tiempo recuperado también se traduce en menos fatiga, menor estrés y mejor salud mental.

En este sentido, esa premisa también es compartida por otro estudio similar en España. Y es que se estima que reducir los trayectos laborales equivale a ganar 10 días libres al año, tiempo que puede invertirse en descanso, relaciones o desarrollo personal.

Al no tener que invertir tiempo en ir presencialmente a la oficina, los trabajadores invierten el tiempo en actividades beneficiosas para su salud física y mental. "Las personas dedican aproximadamente un tercio de este tiempo recuperado a actividades recreativas, entre las que se incluye el ejercicio físico", afirman.

Una vida más saludable

Sin embargo, este no es el único beneficio. Otra de las consecuencias de esta modalidad es que los empleados adoptan pautas alimenticias más saludables. Quienes pueden elegir cuándo y cómo teletrabajar reportan rutinas más saludables y una satisfacción laboral superior.

Todo ello gracias a tener la cocina a mano. Los empleados disponen de más tiempo para comer de forma más saludable, incorporando frutas, verduras y lácteos. Aunque durante el confinamiento aumentaron los llamados 'picoteos', la tendencia general fue hacia una nutrición más equilibrada y casera.

La parte negativa del teletrabajo

Aunque todo parece ser positivo, la realidad es que también existen consecuencias negativas. Y es que al producirse todo a través de internet, la relación laboral se puede enfriar. El estudio reconoce que mantener la cohesión del equipo, integrar a los nuevos empleados y preservar la cultura corporativa sigue siendo uno de los desafíos a superar.

Por ello, una de las conclusiones finales del estudio determina que los modelos híbridos, que combinan el trabajo en casa y en la oficina, ofrecen el equilibrio ideal entre bienestar y rendimiento.