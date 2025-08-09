Europa recibirá una ola de turistas chinos "gracias a Donald Trump"

Según los últimos datos del sector, el 72% de los turistas chinos planea viajes de larga distancia en 2025, una cifra muy superior al 39% global, con Europa como principal beneficiada. Italia, España y Portugal lideran esta tendencia con programas específicos diseñados para atraer a este lucrativo mercado.

El factor Trump en el turismo global

Analistas señalan que las medidas socioeconómicas del presidente Trump, junto al actual clima político entre China y EE UU, han hecho que muchos viajeros prefieran destinos europeos.

Este cambio representa una oportunidad económica para el continente, especialmente para el sector del lujo y el comercio minorista. Sin embargo, persisten desafíos como la limitada conectividad aérea tras el cierre del espacio aéreo ruso, que ha reducido en un 30% las rutas directas entre China y Europa.

Mientras las ciudades europeas se preparan para esta nueva oleada turística, el fenómeno refleja cómo las tensiones geopolíticas están reconfigurando los patrones de viaje globales. Para 2025, se espera que China supere a EE UU como principal mercado emisor de turistas hacia Europa, marcando un hito en la industria turística mundial.