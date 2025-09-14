Un experto inmobiliario alerta a futuros propietarios: "No compres nunca un piso sin revisar estas tres cosas"

Comprar una casa es un sueño, uno lejano, más para unos que para otros. El precio de la vivienda en venta en España se situó en los 2.498 euros el metro cuadrado en agosto, lo que supone un aumento del 14,8% respecto al que se registraba el mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario Idealista. De esta forma, comprar un inmueble de unos 80 metros cuadrados supone un desembolso de 199.840 euros, una cuantía que no está al alcance de la mayoría de los bolsillos en nuestro país.

Pese a ello, hay algunos afortunados que consiguen superar esa barrera económica y convertirse en propietarios es una realidad tangible. Sin embargo, el experto inmobiliario, Sergio Gutiérrez, explica en su vídeo de TikTok que, antes de lanzarse a firmar un contrato de compraventa, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales para evitar problemas.

El primer consejo es comprobar si la finca tiene alguna afectación urbanística. Según Gutiérrez, las inmobiliarias suelen solicitar una nota simple del Registro de la Propiedad y "muy pocas" se informan de las imitaciones que pueden existir sobre el inmueble.

"Mucho cuidado con esto. Quizá vas a comprar algo que está destinado a derruirse", alerta. Por ello, recomienda hacer una llamada al ayuntamiento del municipio en el que se encuentre esta vivienda, ya que "te pueden salvar de un gran problema".

El segundo punto es que el futuro propietario cuente con un "buen" arquitecto que revise en detalle el estado de la vivienda. Aunque los edificios puedan haber superado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), esta es solo una revisión visual, por tanto esta no garantiza que el inmueble no cuente con deficiencias ocultas como un sistema de fontanería dañado, problemas de aislamiento o eléctricos, entre muchos otros.

Un arquitecto, por su parte, puede identificar aquellas instalaciones que habrá que cambiar cuánto antes -agua, electricidad...-. "Mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte un susto que te cueste decenas de miles de euros", asevera.

El tercer aspecto es el que Gutiérrez considera "el más importante" y el que "te puede salvar de un gran disgusto": pedir las actas de la comunidad de propietarios. Ahí aparecen todos los posibles problemas que el propietario puede encontrarse como la existencia de vecinos morosos, actividades ilícitas en el edificio o derramas de gran envergadura a punto de aprobarse.