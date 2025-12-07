La Fabada Litoral cumple 75 años

La emblemática fabada asturiana Litoral celebra su 75 aniversario manteniendo firme su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación. Desde sus humildes comienzos en el barrio pesquero de Cimadevilla (Gijón), donde se elaboraban las primeras conservas de pescado, Litoral ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertir su fabada asturiana en la marca líder del mercado y en una de las conservas estrella en la despensa de los españoles. Durante el acto organizado por Nestlé para conmemorar esta efeméride, la compañía ha anunciado una inversión de 1,2 millones de euros en su fábrica de Gijón. Esta inversión eleva el total a 7 millones de euros en los últimos cinco años. Las mejoras en la planta gijonesa, que elabora más de 25 millones de platos preparados a base a legumbres al año, se han destinado a la digitalización, automatización y eficiencia energética. «La fabada asturiana Litoral es uno de nuestros productos más icónicos. Por su calidad, su sabor y por cómo lo elaboramos, se ha convertido en un imprescindible en la despensa de los hogares en España», ha afirmado el director general de Nestlé España, Jordi Llach.

Entre las inversiones realizadas este año, destaca la instalación de una nueva torre de refrigeración que permite reutilizar, de forma continua, toda el agua empleada para enfriar las latas tras su esterilización, en lugar de devolverla a la red. Esta inversión permitirá a la planta reducir hasta 6.000 metros cúbicos de agua al año, lo que equivale al consumo anual de 120 hogares en España.

A este avance en la gestión de recursos hídricos, se suma a la reducción del consumo energético, gracias a la instalación de unos equipos que recuperan el calor que desprende el agua después de la refrigeración para calentar el agua que alimenta la caldera, la cual genera el vapor necesario para la cocción, fabricación y curado de embutidos. Así, la planta gijonesa ha reducido el consumo de energía requerido cuando el agua entraba fría en el sistema. Gracias a esta y a otras medidas implementadas, la fábrica estima un ahorro energético medio anual de 200.000kWh con respecto al consumo de 2023.

Litoral también ha completado su master plan para reducir el 90% del uso de plástico en sus envases con respecto al año 2020. Hoy, todos los productos y formatos de la marca ya llegan a los supermercados en cajas de cartón 100% reciclado y reciclable, procedentes de fuentes sostenibles y certificado por el Forest Stewardship Council (FSC), en lugar de plástico. Además, la lata, al ser de hojalata, permite su reciclaje continuo y ha cambiado el serigrafiado por

una etiqueta de papel para facilitar todavía más su reciclaje.

Con la fabada asturiana como buque insignia, Litoral, que utiliza materia prima de primera calidad, ingredientes 100 % naturales, sin conservantes ni aromas artificiales y compango asturiano, ha seguido evolucionando a lo largo de los años en el mercado de platos preparados y cuenta ya con más de 20 variedades y formatos, convirtiéndose en un indispensable en los hogares españoles y en un motor económico clave en la región, donde emplea a más de 120 personas, entre puestos directos e indirectos.