FCC gana otro gran contrato de 1.700 millones de euros para el metro de Nueva York

Apenas dos semanas después de adjudicarse un contrato de 1.200 millones de euros en Canadá para construir un túnel para el metro de Ontario, FCC ha vuelto a ser seleccionada para otro gran proyecto suburbano en Norteamérica. En este caso, en Nueva York.

La constructora española, en consorcio con la estadounidense Halmar, ha sido seleccionada para ejecutar los túneles de una ampliación del metro de la ciudad estadounidense, un proyecto valorado en 1.972 millones de dólares (1.700 millones de euros).

La adjudicación ha sido anunciada por la gobernadora de ese Estado, Kathy Hochul, tras su aprobación por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, que ha dado un plazo de cuatro años a ambas empresas para concluir las obras.

FCC contribuirá a ampliar la llamada línea de la Segunda Avenida, en concreto entre las calles 96 y 125, que permitirá un nuevo acceso de transporte al barrio de Harlem del Este.

Para ello, se empleará una tuneladora con un diámetro de 6,7 metros y un peso de 750 toneladas. Los trabajos iniciales comenzaran este año, el año que viene se llevará a cabo las tareas de construcción civil y se prevé que en 2027 se comience la excavación.

La gobernadora de Nueva York ha recordado que la zona este de Harlem llevaba esperando estas nuevas estaciones de metro casi 100 años. En 1948 se aprobó el proyecto pero el inicio de la Guerra de Corea lo paralizó. Posteriormente, se volvió a reanudar, incluso comenzándose la construcción, pero en 1975 se abandonó debido a una recesión económica en la ciudad derivada de la crisis del petróleo de 1973.