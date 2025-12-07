El fiasco de los fondos

Ya es público que vamos a tener que renunciar a 80.000 millones de euros comprometidos por la UE a cuenta de los fondos de recuperación. El motivo es que no hay mayoría parlamentaria suficiente para hacer las reformas que Bruselas exige para acometer las próximas entregas, ligadas a 34 proyectos y 226 inversiones. Como no se pueden realizar tales reformas, el dinero no podrá venir, y así se lo ha comunicado el Ejecutivo socialista a la Comisión. Ahora se especula con que los eurócratas puedan sugerirnos que ese dinero lo canalicemos para inversión en Defensa, dada la prioridad que da la UE al gasto militar, pudiendo recuperar ese montante con menos requisitos y ventajas adicionales. A la parte sanchista del Gobierno tal opción le parecerá muy bien, pero no tanto a los ministros de Sumar, y menos aún a los asociados de Podemos, Bildu y ERC. En tal caso la polémica estará nuevamente servida.

En su día Sánchez anunció la llegada de este dinero como una suerte de maná que iba a cambiar el sistema productivo español. Lo realidad es que, del análisis del listado de los 100 mayores beneficiarios, se constata que no sólo se han producido retrasos lamentables, sino que el grueso de las ayudas han ido a parar a empresas públicas y filiales de multinacionales, lo que no deja de ser frustrante. Para pymes y autónomos, lo canalizado ha sido residual, en medio de un mar de dificultades burocráticas que en muchas ocasiones disuadían a los posibles beneficiarios. De manera que no hemos cambiado el modelo productivo y parte de las ayudas se han desaprovechado.