Finanzas en pareja, ¿mejor cuentas juntas o separadas?

Llega un momento en toda relación de pareja en el que surge la misma pregunta: el dinero, ¿mejor junto o separado? Lo cierto es que no hay una sola respuesta correcta. Ni siquiera los que se han atrevido a analizar la relación entre la cotitularidad de las cuentas y la felicidad de las parejas se ponen de acuerdo y hay estudios que apuntan en todas direcciones.

La opción clásica era tener una cuenta por pareja en la que ambos miembros domiciliaban sus ingresos y de la que se cobraban todos los recibos, pero ahora cada vez son más las parejas que deciden mantener sus finanzas totalmente separadas o las que optan, por comodidad, por mantener cuentas individuales y abrir una cuenta conjunta para hacer frente a los gastos comunes.

No hace falta compartirlo todo: “podemos disponer de cuentas separadas en las que cada miembro de la pareja tenga su nómina domiciliada y una cuenta conjunta en la que realizar aportaciones mensuales para abonar los recibos y el alquiler”, explican los expertos del comparador de cuentas corrientes HelpMyCash.com.

El Banco de España apunta en la misma dirección y señala que “es recomendable que cada uno mantenga cierto grado de independencia para gestionar sus finanzas personales” y añade que “distinguir entre lo nuestro, lo tuyo y lo mío” puede dar un buen resultado. Eso sí, si se opta por este modelo mixto, las cuentas compartidas deben tener prioridad: “lo más importante es primero cumplir con las contribuciones necesarias para la cuenta en común y después destinar lo sobrante a las cuentas individuales”, explica el supervisor a través de su portal Finanzasparatodos.

Además, desde el comparador explican que compartir una cuenta y darle prioridad puede ayudar a mejorar la administración del dinero de cada miembro de la pareja. Si a principios de mes calculan cuánto dinero van a gastar y cuánto tienen que transferir a la cuenta común, cada miembro será más consciente de qué parte de la nómina le sobra y de cuánto puede dedicar al ahorro y cuánto a los caprichos.

Sin comisiones y con tarjetas gratis para todos los titulares

Si vamos a abrir una cuenta conjunta para que cada miembro de la pareja realice aportaciones mensuales y así hacer frente a los gastos comunes (alquiler o hipoteca, recibos de suministros, alimentación, educación de los hijos, etc.), deberíamos fijarnos en que no tenga comisiones. Desde HelpMycash explican que encontrar una cuenta para dos titulares sin comisiones no debería ser difícil, ya que son varios los bancos que las ofrecen. Incluso si ninguno de los miembros domicilia su nómina en dicha cuenta, no deberíamos pagar comisiones por ella.

Caso aparte es si los dos miembros quieren disponer de una tarjeta de débito gratuita vinculada a la cuenta conjunta para abonar gastos que no estén domiciliados, como por ejemplo la compra semanal. El número de cuentas sin comisiones y sin vinculación que ofrecen tarjetas de débito gratuitas para todos los titulares se reduce, pero haberlas, haylas.

La Cuenta ON de Bankia, dirigida a clientes con un perfil digital y contratable por Internet, admite hasta dos titulares. El banco entrega una tarjeta de débito gratuita a cada uno con la que realizar pagos y sacar dinero en cajeros. La cuenta corriente de Bankia no tiene comisiones ni exige a los titulares que cumplan ningún requisito de vinculación.

La Cuenta Online Go de BBVA es otra solución para aquellas parejas que quieran tener una cuenta conjunta gratuita sin la obligación de domiciliar sus haberes. Puede contratarse a través de la web o de la app del banco y está dirigida solo a nuevos clientes. Admite hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito gratis. Durante el primer año no hace falta cumplir ningún requisito y a partir de entonces para que la cuenta siga siendo gratuita los titulares tendrán que usar tres veces al mes la tarjeta (sirven pagos en comercios o retiradas de efectivo en cajeros) o tener un saldo mínimo de 800 euros en la cuenta.

La Cuenta Expansión de Banco Sabadell admite varios titulares, no tiene comisiones y entrega una tarjeta de débito y de crédito sin coste a cada interviniente. Aunque en este caso es obligatorio que cada mes haya al menos un ingreso de 700 euros en la cuenta. Con que uno de los dos titulares cumpla este requisito, basta. Esta cuenta devuelve el 1% del importe de los recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil e Internet, con un máximo de 20 euros al mes, siempre que el cliente haya realizado como mínimo una compra mensual con su tarjeta de crédito.