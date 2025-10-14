El FMI eleva el crecimiento de España cuatro décimas, al 2,9%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,9%, el crecimiento económico previsto para España en 2025, gracias a la fortaleza de una economía con un desempeño generalizado mejor de lo esperado, que le permitirá avanzar más del doble de lo previsto para la Eurozona (1,2%). Para 2026, el FMI, que este martes ha publicado su último informe de previsiones (WEO), prevé un crecimiento económico del 2%, dos décimas por encima de su anterior pronóstico de julio. Esta previsión es superior a la del Gobierno, que en septiembre la elevó al 2,7%, si bien fue antes de que el INE revisara al alza el crecimiento de 2024 hasta el 3,5%.

"Los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda nuestra visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026", explicó a Efe la subdirectora del FMI, Petya Koeva, que señaló que el impulso de la economía española está siendo "muy fuerte", como ya se observó en el segundo trimestre, con un avance del 0,8% que fue mayor de lo que preveía el fondo.

De acuerdo con las últimas perspectivas del FMI, los precios de consumo se seguirán moderando en España, hasta un media del 2,4 % en 2025 y del 2 % en 2026, en tanto que mantendrá un superávit por cuenta corriente del 2,7 % este ejercicio y del 2,6 % el siguiente.La tasa de paro se reducirá respecto al 11,3 % registrado en 2024, aunque seguirá por encima del 10 % (10,8 % en 2025 y 10,7 % en 2026).

Las previsiones para España se enmarcan en un contexto global en el que el FMI ha observado una gran resistencia de la economía respecto a la incertidumbre asociada a la política comercial, aunque advierte de que los riesgos se mantienen a la baja.