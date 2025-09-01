Fnac España revierte la tendencia negativa de los últimos años y mejora sus ventas hasta los 312 millones, aunque su resultado es aún negativo

Fnac España cerró el ejercicio 2024 con un avance, aunque modesto, de su facturación que supone, sin embargo, una reversión de su tendencia negativa de los últimos años. La filial del grupo francés cerró el ejercicio con una mejora del 1,7% de su cifra de negocio (2,8% a misma superficie de venta), alcanzando los 312 millones de euros en 2024, frente a los 307 millones de euros del año anterior, lo que pone fin a dos ejercicios consecutivos de caída y devuelve a la sociedad a la senda del crecimiento, según ha informado hoy.

Además, su marketplace, que ya suma 2.250 vendedores, tuvo un crecimiento del 24% de volumen de facturación respecto al año anterior. Fnac Pro, su propia plataforma B2B que amplía su oferta con diversas novedades que reúnen las soluciones necesarias para cualquier tipo de negocio, destinado a pymes, mayoristas, exportadores o autónomos, y donde más de 4.300 empresas han depositado su confianza o su propuesta de venta de artículos de segunda mano, creció también a doble digito, según ha detallado la compañía.

A pesar del avance de su facturación, y excluidos los gastos extraordinarios que registró, su resultado de explotación mejoró 3,3 millones de euros respecto el año anterior (-6,7 millones de euros en 2024), manteniendo el resultado bruto (Ebitda) estable (-0.1 millones de euros) en 2024.

Durante 2024, Fnac España incurrió en unos gastos extraordinarios por valor de 3 millones de euros, que tuvieron un impacto significativo en los resultados de la compañía, según ha admitido. Dos millones están relacionados principalmente con el proceso de transformación y reestructuración en tres de sus tiendas más emblemáticas, alineado con la estrategia de evolución del modelo comercial hacia un formato más eficiente y rentable. Otro millón deriva de la mejor estimación del exceso del valor en libros sobre el valor recuperable de activos afectos a estas tiendas.

Reequilibrio patrimonial

Durante el año 2024, el accionista único de Fnac España tuvo que realizar dos aportaciones a fin de restablecer el equilibro del patrimonio neto de su filial por un total de 24 millones de euros, lo que, según la compañía, demuestra el apoyo del grupo a la filial española. A 31 de diciembre de 2024, su patrimonio neto ascendía a 4,9 millones de euros.

Fnac Darty presentó recientemente su nuevo plan estratégico "Beyond Everyday", que tiene como objetivo consolidar su posición de liderazgo en el comercio minorista europeo y que viene a sustituir al plan "Everyday" que lanzó en 2021 y que considera se ha culminado con éxito. El grupo inicia así una nueva etapa en la que acelera su modelo basado en la omnicanalidad, los servicios y la sostenibilidad.