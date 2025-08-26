El gasto en pensiones marca un nuevo récord con 13.620,9 millones en agosto, un 6% más

Como ocurre cada mes, el gasto en pensiones vuelve a batir récords. La Seguridad Social ha destinado este mes de agosto la cifra histórica de 13.620,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 6,17% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento sostenido en la nómina mensual, que bate máximos cada mes, presiona cada vez más la "hucha de las pensiones" y amenaza la sostenibilidad del sistema ante la llegada en los próximos años de un aluvión de nuevos pensionistas.

La pensión media de jubilación en 1.507,5 euros

De la nómina mensual, como es habitual,un 6,14% más respecto a agosto de 2024. Al pago de pensiones de viudedad se han destinado 2.197,9 millones de euros (+4,12%), mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252,6 millones (+10,48%); la de orfandad, a 178,8 millones de euros (+4,07%) y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones (+6,41%). En total, la Seguridad Social abonó en julio 10,37 millones de pensiones a cerca de 9,4 millones de personas.

La pensión media del sistema también sigue en ascenso y supone ya 1.312,9 euros mensuales, un 4,5% más respecto al mismo mes del año anterior. Este dato incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,5 euros mensuales, un 4,4% más alta. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,3 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.907 euros, y de 1.669,7 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935,8 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres. En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613,3 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes.

Aumentan las jubilaciones demoradas

Hasta julio (inclusive), último dato disponible, se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación. Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y solo suponen el 27,6% del total de nuevas jubilaciones.

Complemento de brecha de género

El Ministerio de Seguridad Social ha incluido en su comunicado que en agosto 1.112.061 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 86,2% corresponden a mujeres (958.207). El importe medio de este complemento es de 75,2 euros mensuales.

Clases pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.671,59 millones de euros en el mes de julio (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 96,2 millones de euros (6,1% de variación anual). El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 725.116, que son 14.202 pensiones más que en junio de 2024, con un crecimiento cercano al 2% anual.