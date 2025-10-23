C&R, Genera y Matelec, unidas por la eficiencia energética

Del 18 al 20 de noviembre, Ifema Madrid acogerá la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un gran encuentro sectorial que reunirá a las ferias Genera y Matelec, coincidiendo además con la celebración de C&R, el Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración. El evento aspira a mostrar el dinamismo y la innovación de sectores clave como son el energético, el eléctrico, la climatización y la refrigeración, claves en la transición hacia un modelo más sostenible.

Bajo este nuevo formato multisectorial, las tres grandes ferias unirán fuerzas para consolidarse como punto de encuentro de referencia para todos los agentes implicados en el ciclo energético: desde la producción renovable y la eficiencia, hasta las instalaciones eléctricas y la sostenibilidad.

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización congregará a más de 800 expositores procedentes de 26 países, ocupando una superficie total de 34.000 m². El Pabellón 6 será escenario del Global Forum de Genera y Matelec, donde se darán lugar las ponencias más destacadas de estas dos ferias con temáticas relacionadas sobre energías renovables y autoconsumo, electrificación y comunidades energéticas, movilidad eléctrica, tecnologías renovables avanzadas, flexibilidad y mercados energéticos, eficiencia y rehabilitación energética, así como innovación y digitalización. Participan asociaciones como Secartys, Aedive, CIDE, APPA Renovables, Apliqa, AFME, Entra y Simon.

El encuentro tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid

Durante los tres días se celebrarán también foros y encuentros sectoriales, como el Foro Genera Solar de UNEF, el espacio El mundo del instalador de Fenie, o el Foro CAE´S impulsado por Anese y A3E. La Galería de Innovación también tendrá un papel protagonista. En su undécima edición para Genera —y primera para Matelec—, reconocerá los avances más destacados en cada sector.

El futuro de la climatización y la refrigeración

Por su parte, C&R reforzará su papel como punto de encuentro del sector con un completo programa de jornadas técnicas en el Foro C&R, donde se abordarán los grandes desafíos del sector. El foro reunirá a fabricantes, instaladores, distribuidores, consultores, arquitectos, técnicos y prescriptores para compartir conocimiento.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Calidad del Aire Interior, la jornada del martes 18 estará centrada en aspectos de salud. El miércoles 19, arquitectos y expertos debatirán sobre los retos en edificación, mientras que el jueves 20 la temática será la descarbonización térmica de los edificios.

Como novedad, el Salón estrenará un nuevo espacio monográfico de regulación y control en la digitalización, descarbonización y gestión eficiente y sostenible de los edificios. Habrá otra zona dedicada a los sistemas de climatización de centros de procesos de datos (CPDs), impulsada por Ashrae Spain Chapter, donde se presentarán soluciones de biosensorización, monitorización, y diseño de salas críticas.

La celebración conjunta de Genera, Matelec y C&R consolida a Ifema Madrid como plataforma de referencia internacional sobre innovación y eficiencia energética.