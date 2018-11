Gilmar entra de lleno en la era digital

La digitalización ha dejado de ser futuro para convertirse en presente. Es un fenómeno que se ha instalado en nuestras vidas y que ha transformado nuestros hábitos, pero también los negocios. No se trata sólo de una mera utilización de la tecnología, sino de un auténtico cambio de mentalidad que afecta a la organización de las empresas en todos sus niveles para tratar de aprovechar todo el potencial que ofrece la innovación. Gilmar no es ajena a esta realidad. Pronto, entendió que la barrera que separaba lo físico de lo digital se iba difuminando hasta hacerse, hoy en día, inexistente.

Gilmar es actualmente una compañía pionera en aplicar las soluciones más innovadoras a los servicios inmobiliarios para mejorar la experiencia de los usuarios. Precisamente, este esfuerzo ha sido reconocido recientemente por el Instituto de Marketing y Management (IMM), que ha otorgado a Gilmar el galardón a la «Mejor Transformación Digital», precisamente, por haber liderado un movimiento de cambio que ha servido como referente a todo el sector.

«Las reglas del juego han cambiado y en Gilmar hemos sentado las bases de una nueva estrategia digital que esté alineada con las necesidades del negocio y con las de nuestra comunidad. Una estrategia que respira el mantra de “This is coopetition, not competition” (esto es cooperación no competición). Con esto, queremos apalancarnos en los cambios disruptivos que ha sufrido la industria para aprovecharlos y ofrecer así un mejor servicio a través de la innovación», explica Ignacio Mallagray, director del Área Digital de Gilmar.

Diseño y arte

De esta forma, Gilmar se ha convertido en la primera inmobiliaria de España por «engagement rate», es decir el nivel de compromiso. Y es que, pese a no ser la comunidad virtual más grande –actualmente, es la segunda por número de usuarios–, sí es la que cuenta con unos seguidores más fieles y que más interactúan con la marca, dejando sus comentarios, sus «likes» o compartiendo contenidos. Por ello, no sólo se abordan temas exclusivos del mundo inmobiliario, sino otros muchos relacionados con el arte, la arquitectura o el diseño. El objetivo de Gilmar no es sólo seducir a sus clientes a través de casas, sino a todos aquellos que se interesan por sus contenidos, de manera que, cuando deseen adquirir un inmueble, piensen en Gilmar. «Hemos mejorado nuestra presencia en directorios locales con el objetivo de atender la demanda digital y de estar presentes en las conversaciones que se generan alrededor de la marca. Así, hemos renovado todos nuestros canales de redes sociales dotándolos de un contenido único para cada plataforma buscando el lado más aspiracional con el que poder enamorar no sólo con las mejores casas, sino también con las mejores tendencias en decoración, interiorismo o posventa. En sólo un año, hemos conseguido posicionarnos como la inmobiliaria número uno en “engagement rate” y la número dos en número seguidores de toda España», añade Mallagray.

Los clientes de Gilmar han reaccionado a su propuesta de valor y la han reconocido como la inmobiliaria mejor valorada de España, lo que ha propiciado que obtenga el sello de calidad de la prestigiosa eKomi, que certifica que todas las opiniones volcadas sobre la marca y sus servicios son cien por cien reales y de clientes verificados. Así, Gilmar cuenta con una puntuación de 9/10 siendo el 91,49% de las valoraciones positivas; el 2,13%, neutras, y tan sólo el 6,38%, negativas.

Actualmente, los «bots» de Gilmar están atendiendo más de 700 demandas mensuales y la renovación de su blog ha aumentado sus visitas en más de 25.000.

Este y el próximo año se presentan como ejercicios muy importante para Gilmar desde el punto de vista de su estrategia digital. Ya funciona con éxito Matterport, basada en tecnologías «proptech», con las que ha conseguido que las viviendas que comercializa «cobren vida», haciendo que la experiencia de usuario sea la misma desde una oficina que desde el sofá de su casa. Gilmar aplica esta herramienta a todas sus viviendas en venta, independientemente del valor de las mismas.

Notificaciones

Asimismo, prevé crear una nueva web para el primer trimestre del año, así como apostar firmemente por el «mobile messaging» con una app nativa, que impactará mediante la tecnología «geofences», a través de la cual el usuario podrá customizar alertas y recibir notificaciones «on-the-go» mientras pasea por cualquier calle en la que Gilmar tenga propiedades en venta.

«Seríamos un poco presuntuosos si supiéramos qué nos depara el futuro, pero de lo que sí estamos seguros es de que ahora estamos preparados para dar el mejor servicio a nuestros clientes rompiendo las barreras entre lo digital y lo físico, a través una comunicación más «lean» independientemente del canal en el que nos encontremos para que la experiencia de compra sea la misma on-line que off-line. Ello nos permite decir: ‘‘Adiós Real Estate; bienvenido Digital Estate’’, concluye el responsable de Área Digital de Gilmar.