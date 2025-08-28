La gobernadora de la Fed expulsada por Trump lo demanda para bloquear su destitución

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook presentó este jueves una demanda contra su polémico despido, anunciado el lunes por el presidente Donald Trump, quien mantiene un pulso con el banco central para que baje los tipos de interés.

La demanda, presentada este jueves en una corte federal de Washington, señala también como demandados al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y a la Junta de Gobernadores de la Fed, a la que Cook pertenece, según informa Efe.

"Este caso tiene como objetivo detener el intento ilegal y sin precedentes de expulsar a la gobernadora Cook de su posición, algo que si se permite, ocurriría por primera vez en la historia de la Junta de Gobernadores", explica el texto de la demanda.

La decisión de Trump de despedir a Cook, que el mandatario justificó por una investigación sobre un posible fraude hipotecario que lanzó su propia Administración, es extraordinaria, pues solo puede hacerse en casos muy excepcionales de mala conducta. La batalla legal al respecto podría alargarse meses, pese a los intentos del presidente estadounidense de seguir presionando a la Fed para que se avenga a sus intenciones de bajar los tipos de interés.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, pidió por carta al Departamento de Justicia que investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, pero de momento no se ha tramitado ninguna imputación contra ella.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump Octavio Guzmán Agencia EFE

En la demanda, los abogados de Cook denuncian que Pulte ha echado mano de "investigaciones penales que han ido detrás, en algún momento u otro, de objetivos políticos del presidente Trump", y que las ha utilizado como medida de presión.

Por su parte, la Reserva Federal dijo este martes que "respetará la decisiones judiciales", pero recordó que "los mandatos largos y las protecciones contra despidos de los gobernadores son una salvaguarda esencial para asegurar que las decisiones de política monetaria se basen en datos y análisis económicos y en el interés del pueblo estadounidense".

El lunes, Trump cumplió sus amenazas de despedir a Cook si no renunciaba al cargo y publicó además la carta que le envió, en la que asegura que "hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios".

Este martes dijo también que respetaría las decisiones judiciales si finalmente Cook es exonerada.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed únicamente por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca por un desacuerdo en materia de política monetaria.

La Fed, por su parte, no ha informado sobre si Cook seguirá trabajando con normalidad y si, por ejemplo, se sentará en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto en septiembre, una de las más importantes y que más expectativas levanta este año, ya que se espera que Powell anuncie una nueva bajada de los tipos de interés, algo que no ocurre desde diciembre.