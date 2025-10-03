El Gobierno autoriza a Vodafone España a comprar Finetwork, quinto operador de telefonía con un millón de clientes

El sector de las telecomunicaciones prosigue con su consolidación en España. Tras la fusión de Más Móvil y Orange, ahora le ha llegado el turno a Vodafone y Finetwork. El Gobierno ha autorizado la adquisición de quinto operador de telefonía móvil por parte de Vodafone España después de que la compañía española entrara en preconcurso de acreedores, siendo la operador del grupo Zegona su principal acreedor.

El Consejo de Ministros ha autorizado la operación en la última sesión, que se celebró el pasado martes, según han informado a Efe este viernes fuentes gubernamentales.

Ahora, la operación está pendiente de ser aprobada únicamente por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) después de que Vodafone España haya realizado la solicitud de adquisición, que ha quedado registrada por el organismo regulador del mercado el pasado 25 de septiembre.

El miércoles, la CNMC informó en un comunicado de que Finetwork se había convertido en el quinto operador móvil de España tras superar en la lista a Aire Networks. Vodafone España es el tercero.

El operador Finetwork solicitó el pasado mayo Juzgado número 1 de Alicante un procedimiento de comunicación de apertura de negociaciones con sus acreedores, conocido como un preconcurso de acreedores, para empezar a negociar la deuda que mantiene con ellos, entre ellos Vodafone España.

Vodafone España presentó en el juzgado un plan de reestructuración de la deuda, que incluye la adquisición de la compañía, lo cual fue aprobado por la vía judicial.

La solicitud concursal se pidió después de que la CNMC ordenara a Finetwork abonar su deuda con Vodafone España por los servicios que le había prestado de acceso mayorista móvil y fijo, con el fin de evitar el corte del suministro.

Vodafone España había iniciado acciones legales para reclamar a Finetwork los impagos de estos servicios que ascenderían a varias decenas de millones de euros.