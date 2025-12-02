El Gobierno vuelve a la carga y aprueba por segunda vez la misma senda de estabilidad pese al rechazo parlamentario

El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez y sin ningún cambio la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, con los mismos objetivos que fueron ya rechazados en el Congreso la pasada semana. Pese a ello, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha adelantado que estos objetivos se remitirán de nuevo a las Cortes para intentar de nuevo aprobarse, pese a no contar con apoyos suficientes para salir adelante. "Hemos aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas y volveremos a remitirlos de nuevo a las Cortes", ha señalado Alegría de forma lacónica.

