Gonzalo Bernardos, economista, sobre la jubilación: “España seguirá el camino de Dinamarca, no hay otra salida”

La situación con la jubilación preocupa en España, no hay relevo generacional: por cada tres jubilados solo entrará un joven al mercado laboral en la próxima década. Un estudio realizado con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) explica que está previsto que en los próximos 10 años se jubilen 5,3 millones de personas en España, pero solo 1,8 millones de jóvenes se incorporen al mercado laboral, dejando un vacío de cotización.

Los datos son preocupantes de cara al futuro, pero a veces pueden llegar a ser engañosos. Para ver el alcance real del problema conviene escuchar a los expertos en la materia. Uno de ellos es Gonzalo Bernardos, economista que explicó su punto de vista sobre la jubilación y las pensiones en LaSexta Xplica.

La vía de otros países europeos

El economista Gonzalo Bernardos no fue muy optimista sobre la sostenibilidad de las pensiones actuales y predijo cambios: "España seguirá el camino de Dinamarca". El país nórdico ya ha cambiado su legislación: Dinamarca ha aprobado que sus ciudadanos no podrán acceder a una pensión pública antes de los 70 años a partir de 2040. No deja lugar a dudas e incide: "Dinamarca ya ha empezado a cambiar la legislación. Para el 2040,la jubilación estará en los 70. España, no lo duden, seguirá el camino".

Sin embargo, este cambio no es tan sencillo, aunque sí inevitable a su modo de ver: "No estamos preparados, pero no hay otra salida". El motivo es el siguiente: "España tiene, por pensiones, un déficit de 65.000 millones de euros. Ese déficit va a continuar subiendo. Y solo hay una manera de rebajarlo sin que afecte muchísimo a los jóvenes que pagan cotizaciones o a los jubilados que cobran la pensión y es una manera que no le gusta a prácticamente nadie: jubilarse más tarde".

Defiende a los jóvenes, afirmando que ellos no deben pagar el problema con las pensiones: "Solo faltaba que los jóvenes, que ya ganan poco, ganen menos porque tienen que pagar más". Pese a ello, no hay otra salida porque "el sistema está pagando cada vez más y recaudando cada vez menos".

Defiende el Estado de Bienestar español

Como es habitual en la vida, uno no valora lo que tiene y solo mira hacia lo que le falta y pueden disfrutar los demás. En este sentido, Gonzalo Bernardos reflexiona: "Muchas veces se habla del Estado de Bienestar en España y se le critica. Yo creo que no valoramos lo suficientemente bien tres aspectos. Uno, las pensiones, que son las segundas mejores de la OCDE. Dos, la sanidad pública, para mí la mejor de Europa. Y tres, la educación pública que, sobre todo en la universidad, los estudiantes ven lo buena que es España cuando van a una universidad extranjera".

No se queda ahí y vuelve al sistema de pensiones para defenderlo: "En España, el jubilado cobra como primera pensión el 83% neto del último salario. Y esto solo lo supera Turquía. Son muy generosas porque los que han contribuido lo han hecho, como máximo, 13 años y cobran 21 años". Sin embargo, esta cualidad no es perfecta: "Esa generosidad solo tiene un problema: la jubilación de la generación del 'baby boom'. Por un lado, cobran una pensión mucho mayor los que se incorporan al sistema que los que desaparecen del sistema cuando mueren. Y son muchos más".

Esperanza con los salarios

Igual que no es muy optimista con la edad de jubilación de cara al futuro, sí lo es más con los sueldos de los trabajadores. El economista afirma que "los sueldos van a crecer en 2025 porque hay escasez de trabajadores en muchos lugares y actividades y porque la productividad está subiendo mucho en España". Y es que según el experto, los trabajadores están empezando a utilizar mucho más la economía digital, lo que genera nuevos puestos de trabajo bien pagados en actividades de elevado valor añadido profesional.