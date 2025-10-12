Gonzalo Bernardos, economista, rotundo con el futuro de la vivienda: “Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes”

El economista Gonzalo Bernardos ha puesto sobre la mesa una propuesta clara y directa para atajar la crisis de la vivienda en España: una intervención gubernamental que ofrezca seguridad jurídica e incentivos fiscales a los propietarios. Lejos de diagnósticos vagos, su análisis apunta a una fórmula concreta para intentar revertir una tendencia que asfixia a miles de familias en todo el país y que amenaza con cronificar un problema de primer orden.

De hecho, el objetivo de esta estrategia no es otro que dinamizar el mercado del alquiler desde la raíz, buscando una consecuencia directa y muy necesaria: aumentar la oferta de vivienda disponible. Según Bernardos, solo con más inmuebles en el mercado se podrá aliviar la enorme presión sobre los precios, que actualmente devoran una parte desproporcionada de los salarios y convierten la emancipación en una carrera de obstáculos casi insalvable.

Y es que la situación actual ha transformado el acceso a una vivienda digna en una auténtica quimera para una parte considerable de la sociedad, especialmente para los más jóvenes y las familias con rentas medias. Este análisis subraya la urgencia de actuar, dibuja un panorama en el que la falta de un techo asequible impide a muchos ciudadanos construir un futuro estable, generando una fractura social cada vez más profunda.

La profecía de las rulotes y los 'zulos'

En este sombrío escenario, Bernardos va un paso más allá y pronostica un cambio radical en el modo de vida de los españoles si no se toman medidas contundentes. Su vaticinio es tan gráfico como alarmante: "Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes". Esta imagen desoladora no llegaría sola, sino acompañada de un auge en el alquiler de habitaciones y la proliferación de infraviviendas o "zulos" como única salida para los más vulnerables.

Por todo ello, la advertencia del economista resuena como un aviso final ante la inacción. El problema ha dejado de ser una simple tensión en el mercado inmobiliario para convertirse en una emergencia social que deja a miles de personas sin un proyecto de vida estable. La disyuntiva, según su análisis, es clara: o se actúa con decisión para moderar el mercado, o el sistema abocará a una parte de la población a los márgenes del sistema habitacional.