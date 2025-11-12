Un grupo aleman invierte en Tánger-Med 30 millones de euros para mejorar su plataforma logística

El grupo alemán Dachser, gigante mundial del transporte y la logística, ha reforzado su presencia en Marruecos con un proyecto para establecer una instalación en el puerto de Tánger Med. Esta nueva plataforma logística, cuya finalización está prevista para junio de 2026, forma parte de la estrategia de crecimiento sostenible del grupo.

La inversión, estimada en 325 millones de dirhams (30,2 millones de euros), abarca una superficie de más de 75.000 m² en la zona franca logística del complejo portuario. El proyecto contará con financiación parcial del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y se prevé que genere más de 100 puestos de trabajo cualificados.

Las nuevas instalaciones permitirán a Dachser ofrecer soluciones integradas de almacenamiento, transporte y distribución a los mercados europeos, al tiempo que respaldan el creciente flujo de exportaciones desde Marruecos. El proyecto también aspira a obtener la certificación ambiental EDGE Advanced, convirtiéndose así en una de las primeras unidades de este tipo en Tánger en materia de sostenibilidad energética y construcción ecológica.

Dachser está presente en Marruecos desde 1984 y gestiona almacenes y plataformas logísticas en Marrakech, Mohammedia, Tánger y Tánger Med.