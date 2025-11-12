Grupo Casaverde, referente nacional en la atención y recuperación de personas, reconocido por Cepyme como una de las empresas líderes en crecimiento en España

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha distinguido a Grupo Casaverde, referente nacional en la atención y recuperación de personas, como una de las empresas “Líderes en crecimiento” en España. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de Grupo Casaverde como generador de empleo, riqueza, cohesión y bienestar social, así como su compromiso con un crecimiento sostenido, rentable y responsable.

La elección de Grupo Casaverde como empresa Cepyme500 2025 responde al cumplimiento de los exigentes criterios establecidos por la organización, entre ellos la facturación, el crecimiento sostenido, el tamaño empresarial y la rentabilidad, situando al grupo entre las 500 compañías con mayor proyección de España.

El acto de entrega del reconocimiento tuvo lugar el miércoles 12 de noviembre en el Palacio de la Bolsa de Madrid, y contó con la asistencia de Alberto Giménez Artés, presidente de Grupo Casaverde, y Alberto Giménez Ramón-Borja, director general del grupo.

La empresa accede así al selecto Anuario Cepyme500 , lo que refuerza su posicionamiento como referente en el sector social y sanitario y subraya su papel estratégico en el impulso de la economía nacional. Un anuario que se distribuye entre los principales agentes económicos, institucionales y empresariales a nivel nacional e internacional.

Con presencia en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura, Grupo Casaverde dispone de una sólida red asistencial compuesta por diez centros residenciales, tres hospitales monográficos de neurorrehabilitación y cinco clínicas ambulatorias de rehabilitación neurológica y física, consolidándose como un referente nacional en la atención y recuperación de personas.