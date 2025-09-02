Guerra de precios en el aire: vuelos a Europa desde 21 euros con Iberia y Air Europa

El verano está agotando ya sus últimos días, al igual que las vacaciones. El final de esta época del año supone la vuelta al cole y a la rutina de millones de españoles. Sin embargo, para hacer este regreso más ameno, las principales aerolíneas que operan en España han dado el pistoletazo de salida a una serie de ofertas para viajar este año y el próximo tanto a Europa como a América y Asia desde 21 euros.

Iberia puso en marcha su nueva campaña a precios "irresistibles" el pasado 28 de agosto con ofertas que se mantendrán activas hasta el 22 de septiembre. La compañía ofrece vuelos nacionales desde 21 euros por trayecto a ciudades como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza. Viajar a otros destinos nacionales como Santander, Sevilla o Castellón es posible desde 25 y 29 euros, mientras que los billetes a Canarias arrancan desde los 35 euros, a los que se puede aplicar el descuento de residente.

La compañía del grupo IAG ofrece conexiones en Europa que comienzan desde 25 euros (Lisboa y Oporto), con precios que varían según el destino: Venecia (39 euros), París (42 euros), Roma (45 euros) o Londres (59 euros). También se incluyen destinos de invierno como Innsbruck, desde 59 euros, o Tromso, por 99 euros. Algunos destinos africanos también están incluidos en esta campaña, por ello Iberia ofrece vuelos directos a Argel por 35 euros o Marrakech por 41 euros.

El largo radio no se queda atrás: los vuelos directos desde España a Estados Unidos parten desde 187 euros a Nueva York, desde 190 euros a Chicago y Washington, desde 195 euros a Boston y San Francisco, desde 205 euros a Miami, desde 240 a Orlando, desde 245 euros a Los Ángeles y desde 264 euros a Dallas. Latinoamérica también está presente con vuelos desde 207 euros a Puerto Rico, 236 euros a México, 281 euros a Panamá, y precios competitivos para Bogotá, Lima o Río de Janeiro, entre otros. Para Asia y Oriente Próximo, la promoción contempla vuelos a Doha desde 350 euros y a Tokio desde 397.

Además, los socios del programa Iberia Plus que paguen total o parcialmente con Avios podrán obtener un 25% de descuento adicional en el canje.

Por su parte, Air Europa presenta "Time to Fly", válida hasta el 14 de septiembre. Los billetes comienzan desde 21 euros para trayectos dentro de la Península y Baleares, y desde 25 euros para vuelos al resto de Europa. Las rutas a Estados Unidos arrancan en 187 euros y en Latinoamérica la compañía ha puesto a la venta vuelos desde 269 euros -con ejemplos como Caracas (269 euros), Panamá (299 euros), Bogotá y Santo Domingo (329 euros), Lima (359 euros) y Montevideo (389 euros)-. Esta campaña permite volar hasta el 29 de mayo de 2026 (corto radio) o hasta el 12 de junio de 2026 (largo radio), excluyendo fechas de alta demanda; además, incluye dos piezas de equipaje de mano sin coste extra.

"La temperatura baja, los precios también. Vuela desde 23 euros", este es el lema de Vueling. La aerolínea ha lanzado una promoción que permite comprar vuelos desde este martes al viernes 5 de septiembre para viajar entre el 1 de octubre y el 28 de febrero. Entre los destinos principales a los que viajar desde Barcelona, destacan capitales europeas como Londres (Inglaterra), Berlín (Alemania), Bruselas (Bélgica) o Ámsterdam (Países Bajos).