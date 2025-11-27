De Guindos apunta al "cuello de botella" de la vivienda como el gran riesgo para España

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado la crisis de la vivienda como uno de los grandes problemas que afronta la economía española.

Durante su intervención en el XXIV Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que se celebra en Zaragoza, De Guindos ha advertido de que aunque España cuenta con fortalezas, como un sector financiero saneado "que es vital para el desarrollo económico" y tiene una economía "competitiva", "este desarrollo está ligado la inmigración, que es fundamental". "Pero hay un cuello de botella, que es la vivienda", ha añadido.

"El mercado del alquiler adolece de una regulación que lo restringe y el aumento de precios es un problema para la economía española", ha manifestado ante más de 1.600 directivos de todo el mundo en la capital aragonesa. En este sentido, ha explicado que si el mercado del alquiler no funciona tampoco lo hará la necesaria llegada de trabajadores.

Asimismo, De Guindos ha pedido que se invierta en servicios sociales para acompañar este incremento de población cercano a los cinco millones de personas, para "evitar populismos".

En el contexto internacional, el ex ministro de Economía español, ha incidido en que "la evolución en Europa está siendo mejor que hace unos trimestres". "Las incertidumbres por el acuerdo arancelario, de sabor agridulce, no se han traducido en una escalada de la guerra comercial con EE UU. Sin embargo, vamos a pagar más aranceles, próximos al 15%", ha recordado. Respecto a la inflación, ha remarcado que su evolución es "positiva" y que el mercado laboral se está desempeñando "mejor de lo esperado". "Además, los mercados de riesgo soberanos están muy tranquilos", ha declarado.

A pesar de todo, el vicepresidente de la institución bancaria europea ha destacado tres riesgos. El primero, está vinculado a las valoraciones. En su opinión, los mercados "han tomado riesgos en virtud de una narrativa muy benigna". "Si se produce una corrección se puede extender. Surge la duda de si estamos ante el riesgo de otra burbuja, y aunque no sería equiparable al de anteriores, sí hay riesgo de una corrección, dada la concentración de los inversores" en pocas empresas.

El segundo riesgo es la política fiscal, con una disparidad a la que se añaden desafíos como el del gasto en Defensa o las complicaciones de ciertos países para aprobar los presupuestos, ha recordado, en clara alusión a España.

Y el tercer riesgo son los "no bancos", desde compañías de seguros a fondos de pensiones o los llamados "mercados privados".

La cumbre empresarial, presidida por Isidro Fainé, ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, los presidentes ejecutivos de Telefónica, Marc Murtra; Naturgy, Francisco Reynés, los exprimeros ministros de Italia, Enrico Letta, y Mario Monti, y Rebeca Romero, presidenta y CEO de IndependentCommunity Bankers of America.