Guindos y Schäuble cierran un acuerdo para facilitar la inversión alemana en empresas españolas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el titular de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, han cerrado hoy un acuerdo para facilitar la inversión privada en las pequeñas y medianas empresas españolas y lograr así la creación de empleo.

De Guindos y Schäuble han informado de ese acuerdo en una rueda de prensa previa a su participación en unas jornadas sobre el futuro de la UE organizadas en la localidad granadina de Loja por la Fundación Konrad Adenauer, ligada a la CDU de la canciller alemana, Angela Merkel.

El ministro español ha explicado que el acuerdo cerrado hoy se venía negociando desde hace meses y supondrá que los Gobiernos de España y Alemania crearán un patrocinio para que haya inversiones privadas en pymes competitivas y que tienen una gran capacidad de generación de empleo.

A su juicio, se trata de una señal más de la cooperación existente entre España y Alemania y de un proyecto que podrá extenderse posteriormente a otros países.

En ese sentido, Schäuble ha señalado que no se trata de crear ningún "club exclusivo", sino que todos los países de la zona euro están invitados a participar en este nuevo proyecto.

De Guindos ha avanzado que la intención es que la iniciativa esté culminada a finales de mayo, y para cerrar los flecos pendientes tanto él como Schäuble han designado a un representante encargado de ese proceso final.

Además, ha asegurado De Guindos que los dos Gobiernos ya han cotejado que existe interés por parte de inversores alemanes, españoles y de otros países por participar en esta iniciativa, y que eso es consecuencia de que la economía española es competitiva.

En la explicación de la medida, el ministro español ha señalado que se habla muchas veces del endeudamiento de las empresas, pero no se habla lo suficiente de que también necesitan capital y que, en ocasiones, no es tanto un problema de disponibilidad de crédito como de que las empresas no están bien capitalizadas.

"Si una empresa está bien capitalizada, su acceso al mercado de crédito se hace mucho más fácil, a un coste más reducido y permite unas condiciones financieras mucho mejores para empresas que son solventes. Esta -ha subrayado- es la base del acuerdo".

Schäuble ha reiterado que España y Alemania llevan analizando durante mucho tiempo qué medidas se pueden adoptar para hacer frente al desempleo y el deseo es que el modelo se ponga en práctica cuanto antes para que el dinero llegue pronto a las pymes.

También ha coincidido con De Guindos en que es una muestra de la buena cooperación bilateral y del alto grado de coincidencia de los Gobiernos de los dos países en las prioridades de la economía.