Guinea Ecuatorial presenta en La Razón las oportunidades que su país ofrece para la inversión española

LA RAZÓN recibirá el próximo jueves 11 de diciembre a algunas de las principales autoridades de Guinea Ecuatorial para dar a conocer las opciones de inversión que su país puede ofrecer a España a través del desayuno informativo “Diversificación de la economía”.

La sede central de la publicación, en el número 17 de la calle Juan Ignacio Luca de Tena, acogerá la cita dirigida por el director de la publicación, D. Francisco Marhuenda, que será el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes a las 9:30 horas de la mañana y dar paso a la correspondiente foto de familia.

A continuación, tomará la palabra Dña. Guillermina Mekuy, ex Ministra de Cultura y Turismo en Guinea Ecuatorial, que introducirá un vídeo promocional de su país para presentar el resto de ponencias en las que se pondrá en valor la cultura y economía de su país.

Una vez finalizado, en torno a las 9:45 horas de la mañana, D. Francisco Marhuenda invitará a los cuatro ministros de la Presidencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial a subir al escenario.

En primer lugar, intervendrá D. Job Obiang Esono Mbengono, Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial, que contextualizará el marco político, alianzas y apertura internacional.

A continuación, tomará el micrófono D. Jerónimo Osa Osa Ecoro, Ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura de Guinea Ecuatorial, encargado de comunicar el relato de país a través de la promoción de la cultura como activo económico.

D. Iván Bacale Ebe Molina, Ministro de Hacienda de Guinea Ecuatorial, expondrá, por su parte, la estabilidad macroeconómica, reformas fiscales e incentivos a la llegada de capital extranjero.

Por último, D. Antonio Oburu Ondo, Ministro de Hidrocarburos y Desarrollo minero de Guinea Ecuatorial, describirá las oportunidades del sector energético y minero para los empresarios e inversores.

Las intervenciones tendrán una duración estimada de unos cinco minutos por persona y, cuando finalicen, D. Francisco Marhuenda pasará el micrófono a tres periodistas de LA RAZÓN: Pedro Narváez, subdirector, Erik Montalbán, redactor jefe de la sección de Economía y Pedro García Poyatos, redactor jefe de la sección Internacional. Así, se formularán dos preguntas a cada uno de los Ministros ponentes.

En el encuentro estarán también presentes ilustres empresarios españoles interesados en conocer las posibilidades que Guinea ofrece para la inversión española en su país.

Una vez finalizadas las ponencias, alrededor de las 11.00 horas de la mañana, el director de LA RAZÓN dará por finalizado el coloquio para dar paso al cóctel en forma de desayuno, una oportunidad perfecta para conocer más de cerca y dialogar sobre las ventanas abiertas en el país africano.