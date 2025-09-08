Una habitación en un piso compartido ya cuesta de media 510 euros, un 55% más que hace tres años y el doble que hace 10 años

La supuesta "alternativa barata" del alquiler, compartir piso, ha dejado de ser económica: hoy una habitación de alquiler cuesta de media 510 euros al mes, un 55,1% más que hace apenas tres años, y casi el doble que hace 10 años, cuando ascendía a 262 euros de media. según datos de Fotocasa. Actualmente, la mitad de los inquilinos que comparten piso reconocen que lo hacen por no poder pagar los desorbitados alquileres del mercado en solitario. Así, compartir piso se ha convertido en una obligación que cada vez se extiende a edades más avanzadas para reducir el esfuerzo salarial que supone pagar el alquiler, aunque cada vez menos lo consiguen porque el propio alquiler en pisos compartidos también se ha disparado.

"El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento. Hoy, alquilar una habitación supera de media los 500 euros, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección: para miles de personas incapaces de asumir el coste de una vivienda completa, es prácticamente la única vía de acceso al alquiler", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Mientras que alquiler medio de una habitación ahora asciende a 510 euros, en 2024, apenas un año atrás, ascendía a 445 euros (9,8% menos); en 2022 era de 329 euros (55% más barato); en 2020 de 317 euros (61% más barato) y en 2015 de 262 euros (94% más económico).

"Los datos de las principales ciudades indican saturación: que en Barcelona no exista ya oferta por debajo de esa cifra y que en Madrid algunos barrios superen los 600 euros evidencia una pérdida de accesibilidad sin precedentes. Estas cifras son una clara señal de alerta: estamos ante el inicio de una precarización residencial estructural", añade Matos.

Por comunidades, el oro se lo lleva Cataluña donde una habitación en un piso compartido cuesta de media 618 euros al mes. Completan el podio la Comunidad de Madrid, con un precio medio de 585 euros al mes y País Vasco, con 583 euros. Por debajo de los 500 euros al mes pero aún en niveles altos se sitúan Navarra con (467 euros), Canarias (432 euros), Comunidad Valenciana (430 euros). Por debajo de los 400 euros están Andalucía (384 euros), Cantabria (366 euros), Aragón (360 euros), La Rioja (338 euros), Galicia (335 euros), Asturias (323 euros), Castilla y León (318 euros) y Región de Murcia (314 euros). Solo dos regiones tienen precios medios de habitaciones en pisos compartidos que se sitúan por debajo de los 300 euros: Extremadura con 251 euros al mes y Castilla-La Mancha con 289 euros al mes. Así, mientras que una persona que viva en un piso compartido todo un año en Barcelona desembolsará de media 7.416 euros, quien alquile una habitación en Extremadura abonará tan solo 3.012 euros, 4.404 euros menos.

El orden de las comunidades autónomas que se han visto más afectadas por el incremento del alquiler de las habitaciones en 2025 es: Castilla y León (13,5%), La Rioja (12,6%), Madrid (10,2%), Castilla-La Mancha (7,3%), País Vasco (6,3%), Galicia (5,5%), Comunidad Valenciana (4,6%), Andalucía (4,5%), Canarias (4,4%), Cataluña (4,2%), Aragón (3,6%), Extremadura (1,7%), Región de Murcia (0,3%), Cantabria (0,1%), Baleares (0,0%), Asturias (-0,8%) y Navarra (-6,1%). Por otro lado, en dos comunidades el precio interanual ha descendido y son: Asturias (-0,8) y Navarra (-6,1%).

Si la comparativa se hace con 2020, hace cinco años, se detecta que el precio de las habitaciones ha crecido por encima del 40% en 11 comunidades: País Vasco (66,5%), Comunidad Valenciana (60,6%), Cataluña (56,6%), Madrid (54,3%), Canarias (54,1%), Galicia (49,5%), Castilla y León (48,5%), Andalucía (47,9%), Baleares (46,6%) y Región de Murcia (40,6%).

El estudio de Fotocasa analiza también el precio de los principales municipios españoles. Las once ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes son: Sant Cugat del Vallès con 708 euros/mes, Bilbao con 646 euros/mes, Barcelona capital con 643 euros/mes, Madrid capital con 604 euros/mes, Palma de Mallorca con 574 euros/mes, Villaviciosa de Odón con 556 euros/mes, L’Hospitalet de Llobregat con 555 euros/mes, San Sebastián de los Reyes con 515 euros/mes, Cerdanyola del Vallès con 513 euros/mes, Málaga capital con 507 euros/mes y Getafe con 501 euros/mes.

Por otro lado, las ciudades con los precios por debajo de los 300 euros/mes son: Alcoy con 231 euros/mes, Cáceres capital con 240 euros/mes, Badajoz capital con 245 euros/mes, Ponferrada con 260 euros/mes, Talavera de la Reina con 268 euros/mes, Córdoba capital con 275 euros/mes, Jaén capital con 281 euros/mes, Cuenca capital con 286 euros/mes, Jerez de la Frontera con 289 euros/mes, Huelva capital con 290 euros/mes, Elche con 291 euros/mes, Albacete capital con 294 euros/mes y Gandía con 299 euros/mes.