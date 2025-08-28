¿Hablas español? Noruega lanza 15.000 ofertas de empleo con salarios desde 2.500 euros

Trabajar en el extranjero continúa siendo atractivo. Cada vez son más las personas que deciden buscar oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras con el objetivo de mejorar sus ingresos, adquirir experiencia internacional y acceder a mejores condiciones de vida. Noruega se ha convertido en una de las opciones más atractivas para los españoles, y no es de extrañar, puesto que las empresas noruegas ofrecen puestos de trabajo con salarios competitivos y contratos estables.

Noruega ha abierto las puertas a más de 15.000 empleos disponibles para personas que hablen español, con salarios que van desde los 2.500 euros al mes. Esta iniciativa fue impulsada por el portal europeo de empleo (Eures) en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El objetivo de la propuesta es ampliar la atención al cliente de las empresas noruegas al público internacional. De esta manera, sus plantillas contarán con personas que se comuniquen en español para ampliar el mercado.

Desarrollo profesional

Las vacantes incluyen puestos de trabajo en departamentos y entidades que van desde personal sin experiencia hasta profesionales especializados:

Construcción y mecánica : se demandan carpinteros y mecánicos -incluso sin experiencia- y las empresas ofrecen formación y contratos atractivos, especialmente en regiones como Nordland.

: se demandan carpinteros y mecánicos -incluso sin experiencia- y las empresas ofrecen formación y contratos atractivos, especialmente en regiones como Nordland. Sanidad y cuidados : se buscan auxiliares de enfermería para residencias de mayores, con posibilidades de contratos indefinidos y desarrollo profesional real. También ofrecen trabajos para médicos o incluso ortodoncistas.

: se buscan auxiliares de enfermería para residencias de mayores, con posibilidades de contratos indefinidos y desarrollo profesional real. También ofrecen trabajos para médicos o incluso ortodoncistas. Turismo y hotelería : Noruega ofrece salarios desde los 2.500 euros mensuales para quienes dominen varios idiomas, dependiendo del destino y la temporada. En el portal europeo de empleo se pueden encontrar varias ofertas que buscan chefs y ayudantes de cocina.

: Noruega ofrece salarios desde los 2.500 euros mensuales para quienes dominen varios idiomas, dependiendo del destino y la temporada. En el portal europeo de empleo se pueden encontrar varias ofertas que buscan chefs y ayudantes de cocina. Educación y asesoría jurídica : los maestros infantiles y abogados laborales son puestos con alta demanda y opciones de contratos fijos.

: los maestros infantiles y abogados laborales son puestos con alta demanda y opciones de contratos fijos. Tecnología y atención al cliente: empresas que expanden sus equipos con profesionales bilingües para soporte técnico y atención internacional.

Aquellos que quieran postularse a alguna de las vacantes deben saber que las inscripciones se realizan a través del portal online de Eures y es necesario contar con un currículum europeo que siga las directrices noruegas.

El formato de Europass se puede crear a través de su propio portal y facilita la búsqueda de empleo en los países de la Unión Europea. Además, recoge la experiencia y formación específica que sirve a las empresas para elegir entre los candidatos.