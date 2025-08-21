Si haces esto eres de clase media según José Elías, empresario multimillonario

Las recientes declaraciones de José Elías, el conocido millonario al frente de Audax Renovables y dueño de la cadena de congelados La Sirena, han provocado un gran revuelo en las redes sociales. Durante su participación en el podcast Búscate la vida, Elías expuso una definición de "clase media" anclada en su propia generación que ha resonado. Para él, en aquel entonces, ser de clase media implicaba tener la capacidad económica para adquirir un piso, un coche y realizar dos viajes al año.

Asimismo, Elías enfatizó que esta posición económica debía alcanzarse de forma completamente independiente, sin la necesidad de compartir gastos con una pareja para cumplir con dichos estándares. El empresario, de 49 años, señaló con rotundidad que cualquier situación que no alcanzase estos criterios en su época era directamente considerada como "clase baja", estableciendo un claro contraste con la percepción actual.

Por otro lado, José Elías no ha dudado en criticar la realidad económica presente, afirmando que los sueldos actuales, como los que oscilan entre 1.500 y 2.000 euros, resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una vida digna sin verse obligado a renunciar a otros aspectos fundamentales. Esta apreciación directa sobre la dificultad de las nuevas generaciones para alcanzar el nivel de vida que él considera como "medio" ha catalizado un profundo debate.

La brecha entre el ayer y hoy de la clase media

En este sentido, las posturas expresadas por Elías han generado un importante debate público en torno a las realidades económicas que enfrenta España en la actualidad y a la cambiante percepción de las clases sociales. La frustración es palpable en el discurso social, que se siente atrapado entre las aspiraciones de generaciones pasadas y la dificultad de materializarlas en el presente.

El contraste entre el ideal de clase media que Elías describe para su generación y la desafiante realidad económica que viven muchos jóvenes y no tan jóvenes hoy en día es claramente visible. La capacidad de adquirir una vivienda propia, un vehículo o disfrutar de viajes con regularidad se ha convertido en una utopía para amplias capas de la población, evidenciando una erosión del poder adquisitivo a lo largo de las décadas.

Finalmente, este debate iniciado por José Elías subraya las implicaciones para la sociedad española en su conjunto. La redefinición de lo que significa ser "clase media" en el siglo XXI se posiciona como una cuestión central, reflejando no solo las dificultades económicas, sino también la revisión de aspiraciones y expectativas de una parte considerable de la ciudadanía en un entorno económico cada vez más incierto.