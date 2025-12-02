Hacienda aplaza la aplicación de Verifactu hasta 2027

El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar hasta el año 2027 la entrada en vigor del sistema Verifactu, sobre todo por la falta de claridad yde información al respecto, lo cual ha generado una alarma innecesaria entre pymes y autónomos. Según explica el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), Fernando Jesús Santiago, “este retraso aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año”.

Aun así, los gestores administrativos advierten de que este aplazamiento “solo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora”: aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una oleada de confusión.

La AEAT generó la sensación de que todos debían acogerse, cuando el reglamento dice lo contrario.

El Consejo recuerda que la normativa siempre ha sido clara: solo están obligados quienes facturan a través de un sistema informático de facturación, en los propios términos del reglamento, exclusivamente.

“Durante meses, muchos autónomos y pequeños negocios han vivido con la idea equivocada de que Verifactu era obligatorio para todos. Esa sensación —alimentada en parte por comunicaciones poco precisas— abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias”, explica Santiago.

Los gestores administrativos sí tenían claridad: ahora toca que la tenga todo el país

Los gestores administrativos insisten en que siempre han tenido absoluto conocimiento técnico del alcance de Verifactu. “El problema no estaba en la norma, sino en el ruido. Nosotros sabíamos quién debía acogerse y quién no. Lo que ahora pedimos es que esa claridad sea compartida por la Agencia Tributaria, por las empresas tecnológicas y por todo el tejido productivo.”

Un año para ordenar lo que no se ordenó: ni más incertidumbre ni más costes innecesarios,

El Consejo señala que este año adicional invertirse para definir y comunicar con precisión qué empresas están obligadas y cuáles no; para garantizar una implantación técnicamente viable y homogénea; para evitar costes injustificados para autónomos y micropymes; y para asegurar que Verifactu no se convierta en una nueva fuente de carga administrativa.

“Lo que las pymes y autónomos necesitan es seguridad. No más cambios de criterio, no más dudas, no más decisiones precipitadas”, afirma Santiago.

Colaboración total con la Administración y con el tejido empresarial

Los gestores administrativos reiteran su plena disposición a colaborar con la Agencia Tributaria —como han hecho durante décadas— para organizar una transición ordenada, realista y respetuosa con la capacidad operativa de las pequeñas empresas.

“Estamos aquí para ayudar. España tiene un aliado en los gestores administrativos: somos parte de la solución, no del problema”, concluye Fernando Santiago.