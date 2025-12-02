Hacienda mirará con lupa los Bizum: así cambia la normativa a partir de 2026

Los pagos digitales se han convertido en el método preferido de los ciudadanos. Y es que plataformas como Bizum han llegado para quedarse, siendo una forma cómoda y sencilla de traspasar dinero de una cuenta a otra.

Sin embargo, parece que Hacienda va a empezar a controlar mucho más este tipo de movimientos. Y es que en un nuevo ejercicio de control electrónico, el organismo público va a estar mucho más pendiente de todos estas transferencias de cara a 2026.

Será a partir del año que viene cuando la normativa española cambie, obligando a las entidades de pago y las de dinero electrónico a informar a la Agencia Tributaria de todos los cobros con tarjeta realizados por autónomos y empresas, independientemente del importe.

Desaparece el límite de 3.000 euros

Bizum se ha convertido en una herramienta muy usada entre la población. La facilidad de traspasar dinero a un amigo o un familiar ha hecho que sea imprescindible en el día a día. Tanto es así que actualmente es uno de los métodos de pago más utilizados por negocios y profesionales, por lo que Hacienda va a empezar a 'echar el ojo'.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria realizaba un control mínimo. Las entidades debían informar de aquellas operaciones que superaban los 3.000 euros. Sin embargo, esto va a dejar de ser así. A partir de enero de 2026, todas las transacciones asociadas a una actividad económica se reportarán de forma sistemática, sin depender del importe.

De esta forma, se elimina el histórico límite de 3.000 euros que hasta ahora actuaba como referencia para notificar a Hacienda tras la aprobación del nuevo Real Decreto 253/2025 que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.

Con su entrada, las operaciones que antes no generaban ningún tipo de aviso ahora sí podrán convertirse en parte de los informes periódicos que las entidades financieras envían a Hacienda. Las entidades de pago y de dinero electrónico deberán reportar a Hacienda los abonos y cargos de todas estas cuentas.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) asegura que la supresión de este límite se incorpora "con el fin de evitar la pérdida de información relevante".

¿Qué operaciones controlará Hacienda en 2026?

Teniendo en cuenta esta nueva forma de controlar los ingresos, muchos se preguntan sobre qué estará pendiente Hacienda. Los ciudadanos deben saber que los bancos enviarán a Hacienda un informe mensual con:

Cobros

Pagos

Cargos asociados a servicios

Recargas o transferencias internas

Retiradas de efectivo vinculadas al teléfono móvil

Por ello, cualquier tipo de ingreso estará generando un registro en la Administración Pública.

Un cambio de normativa que afectará a autónomos y particulares

Una vez entrado el año, los primeros datos mensuales que recibirá Hacienda serán en el mes de febrero, después de que el nuevo sistema informativo entre en funcionamiento. Estos cambios repercutirán especialmente en aquellos que desarrollan una actividad económica, puesto que la información se remitirá al fisco.

En este sentido, todos los cobros realizados mediante tarjeta, tanto físicas como virtuales, pasarán a comunicarse de forma mensual. Asimismo. los sistemas de cobro mediante teléfono móvil, como Bizum, también serán recogidos.

No obstante, aunque los principales perjudicados son los autónomos y empresas, las modificacionestambién tendrán incidencia en particulares. Y es que las entidades también tendrán que remitir a la Agencia Tributaria información sobre los movimientos de sus tarjetas. De este modo, a partir de 2026 las entidades enviarán a Hacienda un listado sobre los movimientos de sus tarjetas, incluyendo abonos, cargos, retiradas de efectivo, recargas y gastos.

Esta obligación solo se aplicará cuando el volumen supere los 25.000 euros al año, con el fin de concentrar el control en las tarjetas con mayor nivel de actividad, y será remitida por primera vez con todos los movimientos de 2026, es decir, en enero de 2027.