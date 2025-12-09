Hacienda recauda 1.874 millones más por recuperar tipos de alimentación y luz

El Gobierno se ha beneficiado del ingreso de miles de millones de euros durante 2025 por la recuperación de tipos en el IVA por la alimentación y la electricidad, entre otros. Entre los primeros se encuentra el fin de las reducciones de tipos en productos de la cesta de la compra, del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos –desde el 2% al que se había rebajado– y la subida al 10% del IVA a otra serie de productos, frente a la rebaja introducida del 7,5% por la Guerra de Ucrania. En el segundo caso, el IVA de la electricidad volvió al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024. Esto ha provocado que las arcas públicas hayan tenido un incremento neto de recaudación por IVA de 1.874 millones, con un efecto positivo en la recaudación de 1.774 y 447 millones, según el informe de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado que recoge EP.

En el caso de los impuestos especiales, el impacto neto también ha sido positivo en 759 millones, de los que 436 millones se deben a la recuperación en el Impuesto sobre la Electricidad del tipo original del 5,113%, frente a la rebaja introducida por la crisis energética, que se suman a los 301 millones más por la subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco.

También tuvo un impacto positivo de 1.423 millones el nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras, que sustituye al gravamen temporal de entidades de crédito, así como el incremento neto de recaudación de 807 millones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que desde el 1 de julio de 2024 la recuperación del tipo impositivo es total. Otra novedad fiscal de 2025, aunque con un impacto menor, ha sido la aprobación del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos, que ha permitido recaudar 22 millones.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, los 2.309 millones de recaudación extra ingresados de más se deben al efecto que ha tenido la consolidación de solo el 50% de las pérdidas de los grupos empresariales, que estuvo en vigor en 2023 y que ha vuelto a tener vigencia este año, así como el efecto neto positivo de 1.696 millones por disminución de los límites en la compensación de las bases imposibles negativas aplicables a las grandes empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, que ha pasado del 70% al 50% o al 25%.