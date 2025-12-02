Hacienda no sancionará errores de facturación de los autónomos durante seis meses si usan VeriFactu

El retraso en la aplicación del nuevo sistema de facturación Verifactu, obligatorio para todos los autónomos y empresas de cualquier tamaño a partir de enero, ha forzado a Hacienda a activar una campaña informativa para que inicien su aplicación aunque no esté en vigor su obligatoriedad. Así, la Agencia Tributaria (AEAT) ha confirmado que pymes y trabajadores por cuenta propia ya pueden facturar electrónicamente y a través de sistemas informáticos adaptados a VeriFactu sin tener que introducir todo el año 2025, si no únicamente desde que inicien el proceso y no se tendrán en cuenta errores o descompensaciones hasta la fecha de obligatoriedad: el 1 de enero (personas jurídicas) y el 1 de julio para los autónomos persona física. Por tanto, estos autónomos dispondrán de «seis meses de prueba» en los que no se tendrán en cuenta las «posibles equivocaciones fruto de la adaptación al nuevo sistema».

Una medida reclamada tanto por las patronales CEOE y Cepyme como por ATA. La principal asociación de autónomos señala que es necesario que todos aquellos autónomos obligados a facturar electrónicamente en 2026 y que vayan a utilizar la aplicación gratuita puesta en marcha por la Agencia Tributaria comiencen con su periodo transitorio para poder hacer una adaptación que «detecte posibles errores y que dé margen a las asociaciones a recopilarlos y denunciarlos». Al mismo tiempo, ATA reclama a la Administración «no olvidar» que se está obligando al autónomo a asumir un coste para dar cumplimiento a una normativa y «debe buscar todas las vías posibles para que se subvencione, ya sea a través de un nuevo programa Kit Digital o cualquier otro».

La última encuesta de la compañía AIG –que ha desarrollado un programa de facturación VeriFactu– determina que el 60% de las pymes y autónomos españoles «son ya conscientes de la obligatoriedad de implementar Verifactu en sus negocios», pero reconocen que la «falta de información detallada y el desconocimiento práctico genera incertidumbre y resistencia, aumentando el riesgo de errores administrativos y retrasos en la adaptación tecnológica». Esta discordancia constata que el usuario obligado a unar esta nueva figura normativa «no tiene acceso a información aclaratoria sobre el Verifactu o bien no existen campañas informativas claras».

De este modo, AIG advierte de que solo un 30,4% de los encuestados afirma conocer en profundidad el detalle de la nueva normativa; el 38,2% asegura que sabe de su existencia, pero no la conoce en detalle; y un 31% reconoce no tener conocimiento sobre la existencia de esta nueva normativa. Un desconocimiento masivo que se produce a un mes de su entrada en vigor, cuando todavía un 40% aún desconoce las fechas clave que afectan a la operativa fiscal de su negocio, y cuatro de cada 10 reconoce no haber iniciado aún su preparación para Verifactu que, en algunos casos, no se limita solo a la instalación de un software.

La AEAT recuerda que la aplicación gratuita VeriFactu que ha puesto en marcha «no tiene límite de facturas», pero que «si detectamos algún usuario que hace abuso del programa se lo comunicaremos». Por eso alerta de que la aplicación está pensada para los autónomos que generan dos o tres facturas a la hora en un uso normal. «La aplicación es para un autónomo que genera menos 200 o 300 facturas a la hora».