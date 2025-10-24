Halloween dispara la demanda de empleos “de miedo” en España: maquilladores, actores y vigilantes de cementerio, entre los más buscados

Halloween está a la vuelta de la esquina, y es que la próxima semana llegará una de las noches más temidas del año; y con ella, una nueva oleada de empleos. Lo que comenzó como una fiesta importada de Estados Unidos se ha convertido en España en una gran oportunidad laboral, ya que existe una creciente demanda de perfiles vinculados al ocio, el espectáculo y el entretenimiento temático. Parques de atracciones, discotecas, centros comerciales, rodajes, escape rooms e incluso cementerios se preparan para contratar a centenares de trabajadores dispuestos a convivir con el miedo... y disfrutarlo.

Según InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, octubre es ya uno de los meses con mayor movimiento en sectores como el turismo, la hostelería y los eventos. Este año, la compañía ha recopilado una selección de ofertas "terroríficas" que combinan trabajo, diversión y una "entorno inmejorable".

Entre los puestos más originales figuran los maquilladores de Halloween, expertos en látex, heridas falsas y pieles pálidas que dan vida a zombis, entre otros personajes temidos. También destacan los actores de pasajes del terror, que deben saber gritar, arrastrarse o aparecer de la nada sin perder el sentido del humor. Este puesto suele ofrecerse en parques de atracciones durante esta fecha tan señalada.

También hay otros empleos más tranquilos que encuentran su espacio en Halloween. Es el caso de los vigilantes de cementerio, un trabajo ideal para quienes buscan un empleo tranquilo, valoran la soledad y no temen los turnos de noche. "Se requiere discreción, linterna y gusto por la soledad", explica el portal de empleo. A ellos se suman los decoradores de escenarios de terror, responsables de transformar locales en auténticas casas encantadas, o los catadores de caramelos, encargados de probar los dulces más "terroríficamente deliciosos" de la temporada. Otro de los empleos originales en esta época del año es el de probador de fiesta, el trabajo "soñado" para cualquier persona enamorada de la fiesta y de Halloween.

El auge de Halloween también impulsa profesiones que parecen sacadas de una película, pero que cumplen una función necesaria y también tienen su sitio en el mercado laboral. Los monitores de escape room, por ejemplo, se encargan de coordinar las pruebas y garantizar que el miedo no se descontrole. Los operarios de sangre artificial fabrican el líquido rojo más demandado del mes, mientras que los guías de rutas paranormales conducen a los más curiosos por cementerios y edificios con historia. Incluso hay espacio para los asistentes de médiums, que preparan sesiones de tarot y crean el ambiente místico perfecto.

"Desde el maquillaje más sangriento hasta la decoración más tenebrosa, las empresas buscan creatividad, improvisación y ganas de pasarlo de en grande", asegura la plataforma de empleo.