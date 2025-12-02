Los hogares acompañados por la Escuela de Energía de Naturgy han ahorrado 467 euros de media en su factura de la luz

El gasto en la factura de la luz es uno de los que más preocupa a los españoles. La Escuela de Energía de Fundación Naturgy ha reportado un ahorro medio de 467 euros en los hogares a los que han acompañado.

Así lo ha desvelado el estudio de la compañía "El acompañamiento a familias vulnerables: Escuela de energía de Fundación Naturgy y puntos de asesoramiento energético".

Almudena Laguillo, responsable del programa en el que se han realizado "3.800 talleres y casi 44.000 formaciones en 925 municipios de toda España", ha asegurado que, gracias a su campaña, el uso del "bono social ha pasado del 12% al 55% en los hogares acompañados".

El informe presentado este martes analiza el impacto de las medidas de rehabilitación exprés en hogares vulnerables de diez provincias españolas. Para ello, pone el foco en el efecto de las intervenciones sobre tres aspectos clave: la evolución del gasto energético teórico, la brecha de pobreza energética y el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética oculta.

En total, se generan unos ahorros energéticos del 6%, aunque estos son insuficientes para sacar a las familias de la pobreza energética. Pese a esto, sí que se consiguió reducir la brecha de pobreza energética oculta en alrededor de 70 euros, y el porcentaje oculto bajó del 71,7% al 68,3%.

Las medidas más eficaces para el ahorro energético fueron las más drásticas, como el aislamiento de muros y la sustitución de ventanas o electrodomésticos.

Por el contrario, las medidas de microeficiencia, como las bombillas LED, burletes o regletas, aunque son más accesibles, tienen un impacto limitado de forma individual, pero relevante si se aplican de forma combinada.

Por ejemplo, el ahorro económico medio por hogar que se consigue con la instalación de burletes es del 3,2%, mientras que si utilizan más medidas a la vez, se alcanza casi el 9%.

Provincias como Ceuta o Madrid mostraron mayores reducciones del gasto energético tras aplicar las intervenciones, mientras que en otras como Alicante, el impacto fue menor. En concreto, la brecha de pobreza energética disminuyó de forma más considerable en Ceuta, Tarragona y Baleares.

Según recoge el estudio VAREX-2024, recogido por este informe, más del 40% de los hogares que participaban en este estudio gastaron menos de la cuarta parte de lo que habrían necesitado en realidad para calentar sus casas.

Además, para "mejorar la eficacia y el alcance de las políticas de rehabilitación energética en línea con las medidas propuestas por la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética" (ENPE 2026-2030), propone "escalar las intervenciones estructurales priorizando medidas de mayor impacto como el aislamiento de muros, la sustitución de ventanas y electrodomésticos ineficientes; y diseñando mecanismos de financiación pública para acometer las reformas más costosas.

Por último, los autores consideran fundamental fortalecer la colaboración institucional, impulsando alianzas entre administraciones públicas, ONG y empresas para aumentar la cobertura y sostenibilidad de los programas; y ampliando los proyectos piloto de rehabilitación exprés propuestos en la nueva ENPE 2026-2030.