Los hombres jóvenes y mayores de 60, los más interesados en las finanzas personales

A pesar del auge de los contenidos sobre educación financiera —ya sea a través de instituciones públicas, entidades privadas o influencers especializados—, gran parte de la población española sigue sin acercarse de forma habitual a este tipo de información. Así lo refleja la Encuesta Funcas 2025 sobre Pensiones y Educación Financiera, realizada el pasado septiembre a 1.200 personas de entre 18 y 75 años residentes en España.

Según el estudio, solo alrededor del 40% de los encuestadosafirma leer o escuchar con cierta frecuencia consejos sobre cómo ahorrar o invertir para mejorar el rendimiento de su dinero. Entre quienes tienen exclusivamente nacionalidad española, el porcentaje que lo hace "con mucha frecuencia" se reduce al 13%.

Los hombres jóvenes (18-30 años) y los mayores de 60 son los grupos que más consumen este tipo de contenidos, con un 48% y un 50% respectivamente, mientras que las mujeres mayores de 60 años muestran el menor interés: dos de cada tres reconocen que rara vez o nunca se informan sobre estos temas. "Los jóvenes son más conscientes de la importancia de la educación financiera y eso es una oportunidad que conviene aprovechar", señala Elisa Chuliá, investigadora de Funcas. "Si se orienta la oferta hacia los colectivos más interesados y se utilizan los canales y formatos que consumen, la formación puede ser mucho más eficaz", añade.

La encuesta, centrada más en los hábitos y actitudes socioculturales hacia la educación financiera que en los conocimientos técnicos, también revela una relación clara entre el interés por la economía y el consumo de información sobre finanzas personales. El 53% de quienes se declaran muy o bastante interesados en la actualidad económica sigue con frecuencia contenidos sobre finanzas personales, mientras que entre los que muestran poco o ningún interés, el porcentaje desciende al 26%.

"El interés por la economía y por las finanzas personales suele ir de la mano", apunta Chuliá. "La información impulsa el deseo de aprender, y la formación, a su vez, fomenta una mayor exposición a contenidos financieros. Si ambos elementos son de calidad, se genera un círculo virtuoso que refuerza la cultura financiera", explica.

Formación financiera: una oportunidad para los bancos

La disposición a formarse es alta: seis de cada diez españoles (62%) y siete de cada diez personas de origen extranjero (72%) estarían dispuestas a realizar un curso gratuito de tres horas sobre finanzas personales ofrecido por su banco. La intención de participar es especialmente elevada entre las jóvenes de 18 a 30 años (91%), frente al 40% de las mujeres mayores de 60.

En cuanto a la predisposición a aconsejar a otros sobre ahorro o inversión, la población se divide a partes iguales. Sin embargo, quienes consumen más contenidos financieros son los más proclives a hacerlo: el 66% de los que se informan con frecuencia se atrevería a dar consejo, frente al 42% de los que rara vez o nunca lo hacen. Entre los que sí aconsejarían, más de la mitad (55%) de los españoles y el 71% de los extranjeros recomendarían invertir —principalmente en inmuebles o fondos de inversión—, mientras que el 29% optaría por un depósito o cuenta de ahorro.

La sociedad española se muestra dividida respecto al papel de los conocimientos financieros en la gestión económica diaria. Un 55% considera que hoy en día es difícil manejar las finanzas personales sin cierta formación, frente a un 49% que opina lo contrario. No obstante, los jóvenes destacan por su mayor conciencia: el 77% de los encuestados entre 18 y 30 años cree que tener conocimientos financieros mejora la gestión del dinero, frente al 35% de los mayores de 60.

Una diferencia generacional que, según los expertos, desmonta el tópico de que los jóvenes priorizan el ocio o el consumo sobre el ahorro y la previsión.