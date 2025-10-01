Hyperion, la firma de inversión de Pablo Casado, prepara otro fondo de 500 millones para aprovechar el tirón de la defensa

Hyperion quiere exprimir el actual tirón del sector de la defensa. El fondo de inversión fundado entre otros por el exlíder del PP Pablo Casado ha anunciado hoy que va a levantar un segundo fondo especializado en esta industria de hasta 500 millones de euros.

Durante el día del inversor, Casado ha asegurado que "fuimos los primeros de Europa que lanzamos un fondo especializado en defensa y aeroespacio y, ahora, nuestro objetivo es ser la primera gestora global que se especialice únicamente en defensa".

El expolítico ha explicado que después de haber levantado 150 millones y otros 100 millones de euros este año para coinversiones, "ya hemos completado el 40% de este fondo en unas seis operaciones y esperamos completar hasta el 70% en el próximo año", según ha subrayado.

Casado ha detallado que será en 2026 cuando estén listos para lanzar el nuevo fondo de 500 millones de euros "para invertir en empresas de defensa y participar en la consolidación tecnológica e industrial que va a llegar a Europa", además de añadir que están en España porque confían en el país "y aquí nos vamos a quedar".

Inversiones ya concretadas

Hyperion ya ha concretado seis inversiones tras analizar más de 300 a las que ha destinado el 40% del capital que ya ha levantado. El fondo ha comprado a GPF Partners por 100 millones de euros Gestair, una operación en la que fue de la mano de Corporación Financiera Azuaga.

Además, ha creado el holding de mantenimiento, reparación y operaciones (servicios conocidos como MRO) especializado en aviación ejecutiva.

A ello se suma una coinversión, en calidad de socio minoritario, en la firma catalana de ingeniería y fabricación de mecánica de alta precisión para los sectores aeroespacial y de la defensa Gutmar, una inyección de 10 millones de euros en la compañía de conectividad satelital de órbita baja (LEO) Sateliot y otra de 23 millones de euros en la firma especializada en sistemas de propulsión Pangea.

El fondo ha lanzado su fase inversora en un momento en que la industria de la defensa europea está en ebullición después de que la Comisión Europea haya anunciado un plan de rearme de 800.000 millones de euros para suplir la protección que hasta ahora suministraba Estados Unidos y que Donald Trump no está dispuesto a asumir.