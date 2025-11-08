IAG ya sabe que tendrá que competir contra Air France-KLM si presenta una oferta por TAP

IAG, matriz de Iberia, ya sabe que si finalmente acude a la puja por la aerolínea portuguesa TAP tendrá como mínimo un duro contendiente: el grupo aéreo KLM-Air France.

El director ejecutivo del holding franco-neerlandés, Ben Smith, confirmó ayer tras la presentación de sus resultados que están interesados en comprar el 44% del capital de TAP que el Estado portugués quiere privatizar. "Sin duda estamos interesados. Tenemos la intención de presentar formalmente nuestra Manifestación de Interés para adquirir una participación del capital de TAP", aseguró el ejecutivo del grupo, que también mantuvo conversaciones con Air Europa para tomar una participación en la aerolínea española que, finalmente, no fructificaron.

Portugal ha puesto como fecha límite el próximo 22 de noviembre para que los interesados presenten sus ofertas. Y los interesados, entre ellos IAG, están ahora mismo haciendo números y estudiando las condiciones de la privatización.

Uno de los aviones de la aerolínea TAP larazon

Entre estos interesados que están sopesando qué hacer está el holding hispano-británico al que pertenecen Iberia y British Airways. Su consejero delegado, Luis Gallego, aseguró ayer viernes que todavía no han tomado una decisión respecto a si presentará una Manifestación de Interés por TAP.

El Gobierno de Portugal, propietario ahora de la compañía lusa, a la que tuvo que rescatar para garantizar su viabilidad tras la pandemia del coronavirus, publicó semanas atrás el decreto para privatizar el 49% de TAP y ha dado de plazo hasta el próximo día 22 de noviembre a los interesados para presentar sus muestras de interés en el proceso.

Para el primer ejecutivo del holding, desde un punto de vista operacional, la incorporación de TAP al conglomerado tendría todo el sentido. "Desde un punto de vista estratégico, puede ser interesante para IAG por la gran presencia que tiene en Brasil, donde nosotros no tenemos mucha capacidad, y en destinos de África", ha afirmado Gallego. El directivo ha añadido, además, que "el encaje tiene sentido para ambas partes porque la mejor forma de desarrollar TAP es que se incorpore al grupo europeo que mejor desarrolla a las aerolíneas".

Luis Gallego larazon

Según lo que ha trascendido hasta el momento de los pliegos del proceso, se sabe que Lisboa ha pedido que el comprador de TAP reúna unos ingresos anuales superiores a 5.000 millones de euros en al menos uno de los últimos tres años, además de mantener y ampliar las rutas a las Azores, Madeira y los países de habla portuguesa. El Ejecutivo portugués también ha pedido que el licitador sea una aerolínea o un grupo liderado por compañías aéreas. Además, evaluará el plan de crecimiento estratégico de cada licitador para TAP, el precio ofrecido y los compromisos para ampliar su flota.

Ventaja de IAG

Tras la entrada de Turkish en Air Europa, TAP se ha convertido en la única aerolínea de red disponible en el mercado europeo, lo que ha despertado el interés de todos los grandes grupos del continente: IAG, Air France-KLM y Lufthansa, que cumplirían con los requisitos exigidos por Portugal. Para los expertos, IAG parte con cierta ventaja respecto a sus competidores por dos cuestiones. La primera, el trabajo que el holding ha realizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para consolidarlo como un importante "hub" en el sur de Europa, que consideran un buen punto de partida para un posible "multihub" con dos bases destacadas, Madrid y Lisboa. Y el segundo, y no menos importante para esta operación, es su capacidad demostrada para respetar la identidad nacional de TAP, tal y como ya hizo con la irlandesa Aer Lingus, un aspecto muy valorado por las autoridades portuguesas

A su favor también jugaría, como hoy mismo ha destacado Gallego, lagran complementariedad que tendría con Iberia, un elemento importante dado que Portugal también pretende "crear sinergias con el inversor de referencia, con el fin de aumentar la competitividad de TAP en un contexto de consolidación del mercado", como recoge el decreto. Según un análisis realizado por AvBench, Iberia y TAP solo tienen en común como destinos Sao Paulo, Río de Janeiro y Caracas. Esto haría que la hipotética incorporación de la aerolínea portuguesa a IAG no ofreciese tantos problemas de monopolización de corredores como los que llevaron al fracaso de la compra de Air Europa y le permitiese incorporar a sus planes destinos brasileños como Recife, Fortaleza, Belem, Natal o Porto Alegre. Brasil, precisamente, ha sido señalado por el propio conglomerado hispano-británico que dirige Luis Gallego como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. En su último Capital Markets Day, la compañía destacó que el país suramericano es una oportunidad “no explotada”.