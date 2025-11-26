Iberdrola y Echelon se unen para invertir 2.000 millones en centros de datos en España

Iberdrola (20%) y Echelon Data Centers (80%) han cerrado su alianza para construir y operar centros de datos en España mediante una sociedad conjunta (Echelon Iberdrola Digital Infra) que contempla unas inversiones de más de 2.000 millones de euros y que tienen su primer proyecto en Madrid.

En concreto, el primer proyecto de esta alianza será Madrid Sur, un complejo de 160.000 metros cuadrados que dispondrá de 144 MW para procesamiento de datos y que ya tiene asegurada una conexión eléctrica de 230 MW, según ha indicado la eléctrica en un comunicado.

Este proyecto, que generará unos 1.500 empleos directos e indirectos y su demanda estimada de 1 TWh, contará con una planta solar fotovoltaica y energía renovable adicional de Iberdrola para garantizar la totalidad de su consumo eléctrico.

La unión de ambas compañías para el impulso de los centros de datos fue anunciada en julio de 2025 y ya ha obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Echelon Iberdrola Digital Infra iniciará su actividad comercial con el foco puesto en compañías tecnológicas hiperescalares y proveedores de infraestructura y servicios para inteligencia artificial, un sector con gran potencial de crecimiento.

Como parte de esta unión, Echelon asumirá los procesos de permisos, diseño, comercialización y operación. Por su parte, Iberdrola aportará experiencia en generación renovable y en el desarrollo y gestión de infraestructuras eléctricas, al tiempo que se encarga de identificar y asegurar terrenos y garantizar el suministro de energía.

Iberdrola ha asegurado más de 700 MW en conexiones eléctricas en zonas cerca de Madrid y prevé nuevos proyectos que podrían sumar 6.000 millones de euros de inversión.

Actualmente, el grupo español comercializa más de 11 TWh a empresas tecnológicas y operadores de centros de datos en el mundo.