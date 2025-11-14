Iberdrola inaugura un espacio pionero de formación para instaladores de soluciones energéticas

Iberdrola ha inaugurado hoy en su campus de San Agustín de Guadalix, Espacio Instalador, un centro técnico de vanguardia que apoya la formación de instaladores a través de tres áreas diferenciadas: aerotermia, puntos de recarga de vehículos eléctricos y solar fotovoltaica.

Al acto de inauguración han asistido además del CEO de Iberdrola España Mario Ruiz-Tagle, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y las directoras generales de Transición Energética y Economía Circular, de Vivienda y Rehabilitación, de Formación y del Servicio Público de Empleo. También han estado presentes el alcalde de San Agustín de Guadalix, Roberto Ronda, y por el sector empresarial los presidentes de AGREMIA, Emiliano Bernardo, y de APIEM, Ángel Bonet, la secretaria general de CEIM, asociaciones y fabricantes del sector de la climatización, el vehículo eléctrico y el autoconsumo solar.

El Espacio Instalador de Iberdrola da respuesta a la necesidad urgente de contar con perfiles profesionales de instaladores especializados que permitan abordar la electrificación.

El centro está dirigido a alumnos de asociaciones de instaladores, fabricantes, personal de Iberdrola y centros de formación profesional de toda España, y se estima una participación presencial de alrededor de 1.000 personas al año y de hasta 50.000 personas en su versión digital. Las clases serán impartidas por los propios centros educativos y asociaciones y completarán su itinerario formativo.

Para la versión digital del espacio, de la que ya disfrutan más de 260 centros de formación profesional de toda España, se ha escaneado todo el espacio y todos los equipos para que, utilizando gemelos digitales, los alumnos puedan completar sus ciclos formativos a través de la realidad virtual. Esta versión formativa también estará disponible para las asociaciones de instaladores de toda España.

El espacio cuenta con equipos de última generación de los principales fabricantes y está diseñado para evolucionar de forma continua, incorporando periódicamente las novedades tecnológicas más relevantes del sector.

Un momento del recorrido de inauguración Iberdrola

“Impulsar la electrificación, a través de las redes, las renovables y el almacenamiento es el camino para ganar competitividad y generar empleo cualificado, estable y de calidad. España cuenta con ventajas competitivas: recursos renovables abundantes, tecnología puntera, mucho talento y empresas líderes e innovadoras como Iberdrola”, ha afirmado Mario Ruíz – Tagle, CEO de Iberdrola España.

El consejero delegado de Iberdrola España ha asegurado que “este espacio instalador nace como punto de encuentro entre asociaciones, fabricantes, promotores y centros educativos para formar a los profesionales que van a impulsar la electrificación. ¡Estamos en el mejor sector, en el mejor momento! Tenemos la tecnología, el talento y la oportunidad. ¡Ahora toca aprovecharla!”.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha felicitado a la empresa por su apuesta por la formación, “que pone a la región en una posición de vanguardia en cuanto a profesionales instaladores”, y ha recordado “la importancia de que la electrificación facilite la actividad económica y el desarrollo, así como el necesario avance de la movilidad eléctrica, un objetivo que el Gobierno regional impulsa mediante ayudas a la compra de vehículos y la instalación de cargadores“.