Iberdrola invertirá 14.000 millones en redes eléctricas en Reino Unido

Iberdrola ha comunicado que invertirá 14.000 millones de euros en redes eléctricas en Reino Unido, hasta 2031, en un plan que se centra en la construcción de nuevas interconexiones submarinas entre Escocia e Inglaterra y Gales.

La filial británica de Iberdrola, ScottishPower, ha recibido este jueves la aprobación del organismo regulador, Ofgem, para realizar esa inversión, según informa la empresa en un comunicado.

El regulador británico ha aprobado también el marco de remuneración aplicable al transporte de electricidad hasta el año 2031, RIIO T3, según recoge la misma nota.

Esa nueva inversión, explica Iberdrola, será la mayor realizada por el grupo en su historia y supondrá multiplicar por tres las realizadas en esta actividad en el periodo regulatorio anterior.

Los principales proyectos de este programa de inversión son dos nuevas interconexiones submarinas de corriente continua de alta tensión entre Escocia e Inglaterra, Eastern Link 1 y Eastern Link 2.

Junto con otro cable submarino entre Escocia y Gales, Western Link 2, estos tres proyectos transportarán energía a más de 500 kV a través de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones convertidoras.

Iberdrola apunta que el plan incrementará la capacidad de la red para incorporar nueva demanda eléctrica y que tendrá un impacto positivo de 2.300 millones de euros anuales en la economía del país.

Así, la empresa ha puesto en marcha un plan de compras a suministradoras por más de 6.000 millones de euros.

"El incremento de la demanda eléctrica en todos los sectores, impulsado por la mayor actividad y la electrificación de los usos energéticos, hace necesarias ingentes inversiones en nuevas infraestructuras", ha asegurado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la misma nota.