Iberdrola se refuerza en Australia con la compra del proyecto de almacenamiento Tungkillo por 275 millones

La multinacional española Iberdrola ha adquirido al grupo RES Australia el proyecto de almacenamiento por baterías Tungkillo, situado en Australia del Sur, que supondrá una inversión de 275 millones de euros, según ha informado este miércoles la eléctrica.

Esta infraestructura, que contará con 270 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 1.080 megavatios hora (MWh), dispone de todas las aprobaciones clave, según Iberdrola, que ha destacado además que sus derechos de conexión están muy avanzados y los terrenos ya asegurados, por lo que su entrada en operación se espera para 2028.

En el caso de Iberdrola Australia, los sistemas de almacenamiento aportan capacidad de respaldo para su cartera de contratos de venta de energía a clientes.

La compañía tiene en construcción otros dos proyectos, Smithfield (en Nueva Gales del Sur) y Broadsound (en el estado de Queensland), que entrarán en operación en 2026.

La adquisición del sistema de baterías Tungkillo va en línea con el plan 2025-2028 recientemente presentado por el grupo, que prevé unas inversiones totales de más de 1.000 millones de euros en Australia, principalmente destinada al desarrollo de baterías.