Iberdrola triunfa con siete premios en los Extel Europe Awards

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido reconocido como Mejor Primer Ejecutivo de las utilities europeas en los prestigiosos Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards 2025. Este reconocimiento se une a los otros seis que ha recibido la compañía: Mejor equipo de relación con inversores de todas las empresas energéticas, y Mejor CFO, Mejor Consejo de Administración, Mejor Programa ESG, Mejor Programa de Relación con Inversores, y Mejor Capital Markets Day, del sector utilities.

Estos premios consolidan a la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores a nivel mundial, como líder en transparencia, comunicación financiera y compro-miso con sus accionistas, y avalan su excelencia empresarial y profesional en la gestión empresarial gracias a la visión integral de su modelo.

Los premios concedidos por Extel, firma especializada en el análisis de transparencia y relaciones con inversores, se basan en encuestas independientes realizadas a un total de 110 firmas de inversión y análisis, con la participación de 156 profesionales y expertos del sector, entre los que se incluyen analistas financieros, gestores de fondos y responsables de carteras, entre otros perfiles. La ceremonia de entrega se ha celebrado en Londres y ha congregado a más de 250 expertos del ámbito financiero.

Plan Estratégico 2025-2028

Adicionalmente, el Grupo celebró hace pocas semanas su Capital Markets Day en Londres, donde presentó su Plan Estratégico 2025-2028 ante la comunidad financiera e inversora. Este plan pretende transformar el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada, con las redes como vector de crecimiento principal.

Iberdrola anunció unas interesantes inversiones de 58.000 millones de euros durante el periodo comprendido en el plan para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas a nivel global.

De esa cantidad, dos terceras partes irán destinadas a renovar las redes de transporte y distribución, fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, donde la eléctrica cuenta con una importante presencia. Desde la presentación de su Plan Estratégico, la capitalización bursátil de Iberdrola ha experimentado un incremento de cerca de 3.000 millones de euros, hasta superar los 107.000 millones.

Con más de 150 años de trayectoria, Extel (fundada originalmente como Exchange Telegraph Company) se ha consolidado como autoridad reconocida internacionalmente en el análisis de las relaciones con inversores.

Sus rankings, elaborados a partir de las Extel Surveys, destacan por su objetividad y rigor metodológico, y constituyen una herramienta clave para mejorar el desempeño y orientar la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.