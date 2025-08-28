Iberia arranca septiembre con descuentos en sus vuelos: descubre España, Europa, América y Asia desde solo 21 euros

Las vacaciones están a punto de llegar a su fin y, con el objetivo de hacer esta vuelta a la rutina menos amarga, Iberia ha puesto en marcha su nueva campaña de precios para que los clientes puedan planificar sus próximos viajes a precios "irresistibles".

La promoción arranca este jueves en preventa exclusiva para los usuarios registrados en iberia.com y en la app de Iberia, y estará disponible para todo el público a partir del 1 de septiembre.

Las ofertas se mantendrán activas hasta el 22 de septiembre y permiten reservar vuelos a cualquiera de los destinos de la red de la compañía. Además, los socios del programa Iberia Plus que paguen total o parcialmente con Avios podrán obtener un 25% de descuento adicional en el canje.

Vuelos nacionales desde 21 euros

"Los clientes que deseen volar dentro del territorio nacional podrán hacerlo a precios imbatibles. Pueden encontrar billetes a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza por 21 euros por trayecto", asegura la aerolínea.

Por 25 euros por trayecto se puede viajar a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca. Y por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón entre otros.

Los vuelos a Canarias también están rebajados, con trayectos a Tenerife o Las Palmas desde 35 euros, a los que se puede aplicar el descuento de residente.

Viaja a Europa desde 25 euros

"Preparar una escapada a Portugal es ahora mucho más económico", asegura la aerolínea. Y es que dentro de la promoción los viajeros podrán comprar un billete para Lisboa u Oporto desde 25 euros.

No obstante, no solo estas ciudades ofrecen precios atractivos. A Venecia se puede viajar por 39 euros por trayecto, París desde 42 euros por trayecto, Roma por 45 euros por trayecto y Londres desde 59 euros.

También se incluyen destinos de invierno como Innsbruck desde 59 euros para esquiar por sus pistas o Tromso desde 99 euros para disfrutar de las auroras boreales.

Algunos destinos africanos también están incluidos en esta campaña, por ello Iberia ofrece vuelos directos a Argel por 35 euros o Marrakech por 41 euros por trayecto.

Estados Unidos desde 187 euros

Iberia ofrece vuelos directos a nueve ciudades de Estados Unidos sin escalas: a Nueva York desde 187 euros, Chicago y Washington desde 190 euros, Boston y San Francisco desde 195 euros, Miami desde 205 euros, Orlando desde 240 euros, Los Ángeles desde 245 euros y Dallas desde 264 euros por trayecto.

Descubre Latinoamérica desde 207 euros

La aerolínea vuela a 20 destinos en 16 países de América Latina a precios "muy atractivos". Los pasajeros pueden conocer Puerto Rico desde 207 euros, México desde 236 euros por trayecto y Panamá desde 281 euros. También pueden volar a Caracas desde 284 euros, Ecuador desde 319 euros por trayecto, Guatemala por 321 euros, Bogotá por 332 euros por trayecto o a Lima y Río de Janeiro por 343 euros por trayecto.

Además de estos, los dos nuevos destinos que Iberia inaugurará en Brasil los próximos meses de diciembre y enero también forman parte de esta promoción. De esta forma, se pueden adquirir vuelos a Fortaleza y Recife con precios desde 298 euros y 315 euros, respectivamente.

Asia y Oriente Próximo desde 350 euros

Entre los destinos de largo radio, la aerolínea ofrece vuelos a Doha desde 350 euros. Asimismo, aquellos que quieran también podrán volar a Tokio por 397 euros por trayecto.

Paquetes de viaje con descuento

Además de vuelos, Iberia ofrece paquetes de Vuelo + Hotel o Vuelo + Coche con descuentos adicionales de hasta 300 euros para aquellos que quieran experiencias completas sin complicaciones. Entre las opciones se encuentran viajes a Nueva York desde 569 euros (vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada incluida) o Orlando desde 659 euros con vuelos y siete días de alquiler de coche.

Entre las ofertas de corto radio, Iberia ofrece paquetes de viaje a Mallorca desde 89 euros por persona, con vuelos de ida y vuelta y tres días de alquiler de coche; y a Venecia desde 119 euros, con vuelos más dos noches de hotel.

La aerolínea también oferta paquetes de viaje para los que busquen una experiencia "mágica". Iberia ofrece viajes a Disneyland París desde 359 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches en un hotel Disney y cuatro días de entradas a los parques; y a Walt Disney World Florida desde 999 euros, con vuelos más siete noches de hotel.