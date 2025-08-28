Acceso

Iberia arranca septiembre con descuentos en sus vuelos: descubre España, Europa, América y Asia desde solo 21 euros

Las ofertas se mantendrán activas hasta el 22 de septiembre

Aviones de Iberia en la terminal T4 de Adolfo Suarez Madrid Barajas.
Aviones de Iberia en la terminal T4 de Adolfo Suarez Madrid BarajasJesús G. FeriaLa Razón
Madrid Creada:
Última actualización:

Las vacaciones están a punto de llegar a su fin y, con el objetivo de hacer esta vuelta a la rutina menos amarga, Iberia ha puesto en marcha su nueva campaña de precios para que los clientes puedan planificar sus próximos viajes a precios "irresistibles".

La promoción arranca este jueves en preventa exclusiva para los usuarios registrados en iberia.com y en la app de Iberia, y estará disponible para todo el público a partir del 1 de septiembre.

Las ofertas se mantendrán activas hasta el 22 de septiembre y permiten reservar vuelos a cualquiera de los destinos de la red de la compañía. Además, los socios del programa Iberia Plus que paguen total o parcialmente con Avios podrán obtener un 25% de descuento adicional en el canje.

Vuelos nacionales desde 21 euros

"Los clientes que deseen volar dentro del territorio nacional podrán hacerlo a precios imbatibles. Pueden encontrar billetes a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza por 21 euros por trayecto", asegura la aerolínea.

Por 25 euros por trayecto se puede viajar a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca. Y por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón entre otros.

Los vuelos a Canarias también están rebajados, con trayectos a Tenerife o Las Palmas desde 35 euros, a los que se puede aplicar el descuento de residente.

Viaja a Europa desde 25 euros

"Preparar una escapada a Portugal es ahora mucho más económico", asegura la aerolínea. Y es que dentro de la promoción los viajeros podrán comprar un billete para Lisboa u Oporto desde 25 euros.

No obstante, no solo estas ciudades ofrecen precios atractivos. A Venecia se puede viajar por 39 euros por trayecto, París desde 42 euros por trayecto, Roma por 45 euros por trayecto y Londres desde 59 euros.

También se incluyen destinos de invierno como Innsbruck desde 59 euros para esquiar por sus pistas o Tromso desde 99 euros para disfrutar de las auroras boreales.

Algunos destinos africanos también están incluidos en esta campaña, por ello Iberia ofrece vuelos directos a Argel por 35 euros o Marrakech por 41 euros por trayecto.

Estados Unidos desde 187 euros

Iberia ofrece vuelos directos a nueve ciudades de Estados Unidos sin escalas: a Nueva York desde 187 euros, Chicago y Washington desde 190 euros, Boston y San Francisco desde 195 euros, Miami desde 205 euros, Orlando desde 240 euros, Los Ángeles desde 245 euros y Dallas desde 264 euros por trayecto.

Descubre Latinoamérica desde 207 euros

La aerolínea vuela a 20 destinos en 16 países de América Latina a precios "muy atractivos". Los pasajeros pueden conocer Puerto Rico desde 207 euros, México desde 236 euros por trayecto y Panamá desde 281 euros. También pueden volar a Caracas desde 284 euros, Ecuador desde 319 euros por trayecto, Guatemala por 321 euros, Bogotá por 332 euros por trayecto o a Lima y Río de Janeiro por 343 euros por trayecto.

Además de estos, los dos nuevos destinos que Iberia inaugurará en Brasil los próximos meses de diciembre y enero también forman parte de esta promoción. De esta forma, se pueden adquirir vuelos a Fortaleza y Recife con precios desde 298 euros y 315 euros, respectivamente.

Asia y Oriente Próximo desde 350 euros

Entre los destinos de largo radio, la aerolínea ofrece vuelos a Doha desde 350 euros. Asimismo, aquellos que quieran también podrán volar a Tokio por 397 euros por trayecto.

Paquetes de viaje con descuento

Además de vuelos, Iberia ofrece paquetes de Vuelo + Hotel o Vuelo + Coche con descuentos adicionales de hasta 300 euros para aquellos que quieran experiencias completas sin complicaciones. Entre las opciones se encuentran viajes a Nueva York desde 569 euros (vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada incluida) o Orlando desde 659 euros con vuelos y siete días de alquiler de coche.

Entre las ofertas de corto radio, Iberia ofrece paquetes de viaje a Mallorca desde 89 euros por persona, con vuelos de ida y vuelta y tres días de alquiler de coche; y a Venecia desde 119 euros, con vuelos más dos noches de hotel.

La aerolínea también oferta paquetes de viaje para los que busquen una experiencia "mágica". Iberia ofrece viajes a Disneyland París desde 359 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches en un hotel Disney y cuatro días de entradas a los parques; y a Walt Disney World Florida desde 999 euros, con vuelos más siete noches de hotel.

