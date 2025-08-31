Iberia cierra el verano con récord de vuelos operados

El Grupo Iberia, que engloba a las aerolíneas Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, ha cerrado el verano con récord de vuelos operados. Entre el 27 de junio y el 31 de agosto, el grupo ha operado un total de 34.259 vuelos, o lo que es lo mismo, ha puesto más de seis millones de asientos a la venta, consolidando su papel como uno de los principales actores de la conectividad aérea nacional e internacional en España.

De estos vuelos, 4.560 han sido de largo radio, mientras que más de 29.500 se han concentrado en rutas de corto y medio radio. El aeropuerto de Madrid ha sido el principal punto de partida, con cerca de 17.191 vuelos programados desde la capital.

En América Latina, uno de sus mercados estratégicos, la compañía española ha registrado un nuevo hito, superando incluso las cifras del año anterior, con 3,2 millones de asientos ofertados entre ambas regiones, lo que representa un 4% más que en 2024. Esto se traduce en más de 300 vuelos semanales.

El avión de Iberia que inauguró la ruta entre Madrid y Washington, ayer, en el aeropuerto de Dulles Roberto L. Vargas

En el caso de Estados Unidos, Iberia ha operado 140 vuelos semanales, un 14% más que el verano anterior, y ha puesto en el mercado un total de 1,1 millones de asientos.

En el corto y medio radio, Iberia ha centrado su crecimiento en sus principales mercados europeos, especialmente Francia e Italia. Además, ha regresado a sus destinos de verano más demandados, como Catania, Olbia, Cagliari y Palermo en Italia; Dubrovnik, Zagreb y Split en Croacia; Santorini, Mikonos y Corfú en Grecia, así como Liubliana y Tirana en Europa del Este.

La compañía también ha ofrecido 160 vuelos charter.