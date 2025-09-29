Iberia dedica uno de sus aviones a Bettina Kadner, pionera de la aviación española

Bettina Kadner es uno de los grandes nombres de la aviación española, puesto que fue la primera mujer piloto de la aviación comercial en España y la primera comandante de vuelo nuestro país, además de segunda en Europa. Tal es la importancia de esta figura que Iberia ha querido rendirle homenaje dando nombre a uno de sus aviones: un Airbus A320neo con capacidad para 186 pasajeros.

Kadner comenzó su carrera en Spantax en el año 1969 como copiloto y, tan solo tres años después, con apenas 25 años se convirtió en la primera comandante de vuelo de España y la segunda en Europa. En 1987 se incorporó a la aerolínea Iberia, donde voló durante casi dos décadas hasta su jubilación en 2006. "Durante más de una década fue la única mujer en las cabinas de aviación civil españolas", explica la aerolínea.

Además, Bettina Kadner también impulsó la formación de pilotos en España, participando en la creación del Colegio de Pilotos de Aviación Civil (COPAC) y del CESDA en Reus, el primer centro universitario de formación de pilotos en España.

Bettina Kadner Iberia

Con esta iniciativa, desde Iberia reconocen "la trayectoria de una profesional pionera que rompió barreras en un ámbito tradicionalmente masculino y que se convirtió en referente para generaciones de pilotos".

El acto tuvo lugar ayer en La Muñoza, donde la compañía tiene su centro de mantenimiento de aviones y motores en la capital. En este, el presidente de Iberia, Marco Sansavini aseguró que "es un honor" que uno de sus aviones lleve el nombre de Bettina Kadner: "Así, siempre recordaremos, que hubo una mujer que abrió un camino, abriendo puertas a quienes vinieron después. También lanzamos un mensaje de futuro, un mensaje que deja claro que en Iberia creemos en la diversidad, en la igualdad de oportunidades y en trabajar para inspirar a nuevas generaciones".

Por su parte, Bettina Kadner ha agradecido a la aerolínea que uno de sus aviones lleve por el mundo su nombre y ha recordado como su pasión por volar comenzó desde muy pequeña. Asimismo, animó a que más mujeres se decanten por esta profesión.